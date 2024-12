BMAX MaxMini B8 Power - nowy mini PC z wydajnym układem Intela z serii Alder Lake, 24 GB RAM i 1 TB nośnikiem SSD

Kolejny miniaturowy komputer zawitał na rynek. Tytułowy model zapewni bardzo dobrą wydajność podczas codziennej pracy, choć sprawdzi się również przy mniej wymagających grach. Na pokładzie znalazł się bowiem procesor Intela 12. generacji z rodziny Alder Lake oraz pokaźna ilość pamięci RAM. Do tego możemy liczyć na wiele różnych portów i złącz, pojemny nośnik SSD, a przy tym najważniejsza kwestia, czyli cena, jest w tym wypadku całkiem atrakcyjna.

Firma BMAX wprowadziła do sprzedaży zupełnie nowy model mini PC, który jest aktualnie najwydajniejszą jednostką, jaka do tej pory pojawiła się w ofercie tej marki. MaxMini B8 Power może skorzystać z procesora Intela z serii Alder Lake i 24 GB pamięci RAM, a przy tym wyróżnia się całkiem dobrą ceną.

BMAX MaxMini B8 Power może się pochwalić obecnością procesora Intel Core i9-12900H, który jest w stanie skorzystać z możliwości zintegrowanego układu graficznego Intel Iris Xe Graphics eligible z 96 jednostkami wykonawczymi (potencjał w grach możemy zobaczyć na załączonym na dole wideo - choć należy wziąć pod uwagę, że w tym wypadku wykorzystano nieco starsze moduły pamięci RAM). Model wyposażono w 24 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5, a także 1 TB nośnik danych na złączu M.2 (2280) - w opisie wspomniano o miejscu na 2,5-calowe nośniki, choć tej informacji zabrakło w podanej specyfikacji, więc należy ją brać z przymrużeniem oka.

BMAX MaxMini B8 Power Procesor Intel Core i9-12900H (10 nm, Alder Lake)

14C/20T (6P/8E)

E-Core: 1,8 - 3,8 GHz

P-Core: 2,5 - 5,0 GHz Układ graficzny Intel Iris Xe Graphics eligible (1,45 GHz, 96 EU) Pamięć RAM 24 GB LPDDR5 4400 MHz Nośnik danych 1 TB SSD NVMe (M.2 2280) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Port Ethernet (1 Gb/s) Porty, złącza i sloty 2 x HDMI 2.1

1 x USB typu C

2 x USB 2.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A Wymiary i waga 125 x 112 x 44 mm / 353 g System Microsoft Windows 11 Cena 2070 zł

Mini PC pozwoli nam podłączyć nawet 3 monitory dzięki dwóm gniazdom HDMI 2.1 oraz jednemu USB typu C. Nie zabrakło również kilku portów USB typu A oraz złącza słuchawkowego. W kwestii łączności możemy liczyć na moduł Wi-Fi oraz Bluetooth, a także port Ethernet. System chłodzenia oparty jest na dwóch ciepłowodach oraz jednym wentylatorze. Aktualnie trwa przedsprzedaż, więc możemy nabyć urządzenie trochę taniej. Wysyłka ma nastąpić jednak w ciągu kilku dni — jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, to warto go rozważyć teraz. BMAX MaxMini B8 Power możemy nabyć w najniższej cenie na platformie Geekbuying, gdzie będziemy w stanie znaleźć dodatkowe kupony. Możemy jednak zdecydować się na inne chińskie serwisy, takie jak Aliexpress (2209 zł).

Źródło: Geekbuying