Minecraft: To miasto budowało 400 osób przez 9 lat. Efekt imponuje

Wielu graczy może sądzić, że Minecraft to gra raczej dla dzieci, jednak nie można odmówić jej "budowniczego" potencjału. Fani produkcji już nie raz prezentowali nam światy znane z innych gier czy filmów, do których linkujemy także poniżej. Dziś przyszła pora na coś mniej popkulturowego czy medialnego. Złożona bowiem z 400 osób ekipa przez 9 lat pracowała (i wciąż pracuje) nad zbudowaniem cyfrowego miasta o nazwie Greenfield. Do budowy tego wirtualnego miejsca wykorzystano aż 20 milionów bloków (miasto powstaje w skali 1 do 1 przy założeniu, że każdy blok ma 1 metr długości i wysokości). Kolejna aktualizacja Greenfield ma zostać pokazana już 31 maja, jednak projekt już teraz prezentuje się niezwykle imponująco.

Miasto Greenfield w Minecrafcie możecie obejrzeć na dynamicznej mapie, którą znajdziecie pod TYM linkiem. Jeśli chcielibyście obejrzeć je jednak z bardziej immersyjnej perspektywy, czyli z perspektywy gracza, to już 26 maja zorganizowane zostanie wydarzenie, w trakcie którego da się wejść na serwer gry. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby już teraz pobrać mapę samodzielnie. Projekt znajduje się TUTAJ. Najszybszym sposobem, aby zapoznać się z projektem będzie jednak obejrzenie poniższego materiału wideo:

Film ów ma już niemal rok, w związku z czym spodziewamy się, że aktualizacja, która pojawi się już za kilka dni będzie jeszcze bardziej imponująca. W czasie oczekiwania na wersję 0.5.3 zachęcamy do zapoznania się z minecraftowym Śródziemiem Tolkiena, nad którym fani pracowali również 9 lat (KLIK) oraz z cyberpunkowym światem, który robi nie mniejsze wrażenie (KLIK). Jeśli z kolei naszła Was chęć, aby samodzielnie rozpocząć przygodę w świecie klocków, zapoznajcie się z naszym testem wydajności kart graficznych z ray tracingiem i DLSS (KLIK), jako że produkcja całkiem niedawno otrzymała wsparcie ze strony tych właśnie technologii.

