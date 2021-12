Miłogost Reczek nie żyje. Popularny aktor dubbingowy przegrał walkę z rakiem. Był głosem m.in. dla wiedźmińskiego Vesemira

Wczorajszym rankiem zmarł Miłogost Reczek - aktor dubbingowy, który od 2018 roku zmagał się w chorobą nowotworową. Wziął udział w setkach nagrań do filmów, seriali oraz gier. Polscy gracze powinni kojarzyć go z głosu użyczonego takim postaciom jak Vesemir (Wiedźmin), Steven Hackett (Mass Effect), Carl Manfred (Detroit: Become Human), Komtur Gregor (Dragon Age: Początek) czy Viktor Vektor (Cyberpunk 2077). Mogliśmy go usłyszeć także w tytułach takich jak Risen 2, Battlefield, Dying Light, Everybody’s Gone to the Rapture, Rise of the Tomb Raider, Prey czy Ghost of Tsushima. Przed śmiercią zdołał jeszcze wystąpić w grze Elex II jako Smith.

Dla szerszej publiczności Miłogost Reczek znany był także jako aktor teatralny związany m.in. z Teatrem Polskim we Wrocławiu, Teatrem Dramatycznym w Warszawie, a także stołecznymi teatrami Rozmaitości, Studio, Kamienica i 6. Piętro. W swojej filmografii Miłogost Reczek zaliczył występy także w takich produkcjach, jak "Samo życie", "Świat według Kiepskich", "Fala zbrodni", "Pierwsza miłość", "Pitbull", "Kryminalni", "Glina", "General Nil", "Ranczo", "Ojciec Mateusz" i "Wataha". Największą popularność przyniosła mu jednak wspomniana już praca w dubbingu.

O jego śmierci poinformowały w mediach społecznościowych m.in. firmy współpracujące z aktorem przy audiobookach i słuchowiskach. Reczek od lat zmagał się z ciężką chorobą, złośliwym, nieuleczalnym nowotworem. Szpiczak doprowadzał do uszkodzenia kości, zwiększał podatność na anemię, infekcje czy niewydolność nerek. Aktor był podopiecznym Fundacji im. Darii Trafankowskiej, której celem jest udzielanie aktorom pomocy w ratowaniu życia i zdrowia.

Źródło: Wirtualne Media