Microsoft testuje funkcję informującą, jak sprzęt wpływa na bieżące działanie systemu Windows 11

Microsoft nieustannie rozwija system Windows 11 i wprowadza zmiany, które mają pomóc użytkownikom lepiej zrozumieć, jak sprzęt wpływa na jego działanie. W nowej wersji testowej pojawiły się dodatkowe informacje o specyfikacji technicznej komputera, które mogą ułatwić diagnozowanie problemów z wydajnością. Funkcja ta trafiła do Insiderów w kanałach Dev i Beta, zwiększając przejrzystość działania Windowsa 11 w kontekście zgodności systemowej.

Chcemy dać użytkownikom pełniejszy obraz tego, jak ich komputer radzi sobie z Windows 11 i dlaczego niektóre funkcje mogą działać wolniej lub wcale – podkreśla zespół Windows Insider w oficjalnym komunikacie.

Windows 11 rozwija się dynamicznie, a wersje testowe systemu (build 26120.3576 i 22635.5090) wprowadza interesujące zmiany, które mogą pomóc użytkownikom lepiej zrozumieć ograniczenia ich komputerów. Microsoft wprowadził nową sekcję FAQ w menu Ustawienia > System > Informacje, gdzie prezentowane są szczegółowe informacje na temat komponentów takich jak pamięć RAM, GPU oraz wersja systemu operacyjnego. Dodana sekcja zawiera nie tylko dane techniczne, ale także rekomendacje, jak poszczególne komponenty wpływają na ogólną wydajność systemu. Ma to szczególne znaczenie dla użytkowników, którzy zastanawiają się, dlaczego ich komputer nie spełnia wymagań systemowych Windows 11 lub działa poniżej oczekiwań. W sekcji tej pojawiają się ostrzeżenia, na przykład o niewystarczającej ilości RAM lub braku obsługi niektórych funkcji przez starszą kartę graficzną. Dzięki temu użytkownicy mogą zidentyfikować potencjalne problemy i podjąć decyzję o ewentualnej modernizacji sprzętu.

Nowa funkcjonalność pojawiła się w wersji Insider Preview, dostępnej w kanałach Dev i Beta. Microsoft testuje w ten sposób, jak użytkownicy reagują na dodatkowe informacje o zgodności i wydajności sprzętowej. W przyszłości funkcja ta może trafić do stabilnej wersji systemu. Zmiana jest szczególnie przydatna dla mniej zaawansowanych technicznie użytkowników, którzy dzięki niej mogą lepiej zrozumieć, dlaczego nie wszystkie funkcje Windows 11 są dla nich dostępne i jak to poprawić. To także krok w stronę większej przejrzystości działania systemu operacyjnego. Microsoft nie ogłosił jeszcze, kiedy funkcja trafi do wersji stabilnej, ale jeśli testy zakończą się pomyślnie, może to nastąpić jeszcze w 2025 roku. Usprawnienie to wpisuje się w szerszą strategię firmy, która zakłada nie tylko rozwój systemu Windows 11, ale także jego lepsze dopasowanie do różnorodnego sprzętu użytkowników.

Źródło: TheVerge, Windows Insider Blogs