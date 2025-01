Microsoft przemeblowuje Activision Blizzard. Bobby Kotick odchodzi z pracy po 32 latach spędzonych w spółce

W październiku bieżącego roku przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft doczekało się wreszcie finalizacji. Choć zakupiony podmiot z pewnością zachowa sporą niezależność na wzór tej, którą posiada także przejęta przez firmę z Redmond Bethesda, to pewne zmiany są nieuchronne. Wielu graczy będzie zadowolonych ze zbliżających się zmian na szczycie Activision Blizzard. Z pracą bowiem już wkrótce pożegna się wieloletni dyrektor generalny spółki – Bobby Kotick.

Bobby Kotick już 29 grudnia pożegna się ze stanowiskiem dyrektora generalnego Activision Blizzard. Jest to postać kontrowersyjna, która zostanie zapamiętana przede wszystkim za przymykanie oka na niewłaściwe zachowanie pracowników spółki i wysokie premie.

Dyrektor Activision Blizzard to postać kontrowersyjna. Lista zastrzeżeń do Bobby’ego Koticka jest długa. Jedne z najpoważniejszych dotyczą skandalu z 2021 roku, kiedy to ujawniono, że w spółce nie brakowało nieprawidłowości związanych z kulturą pracy, w tym przypadków molestowania seksualnego. Dyrektor firmy tym zarzutom zaprzeczał, choć podjął pewne kroki mające zbadać sprawę. Jak wykazali później dziennikarze, Kotick tuszował przez zarządem i udziałowcami niewłaściwe przypadki zachowania pracowników. Mowa tutaj nawet o ukrywaniu raportów dotyczących gwałtów, jakich mieli ponoć dopuścić się niektórzy z nich. Wątpliwości budzą też wysokie premie, które Kotick pobrał z tytułu przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft.

Oczywiście należy też pamiętać, że praktycznie przez cały okres pełnienia przez niego funkcji CEO, firma notowała dobre lub bardzo dobre wyniki finansowe. Trzeba też przyznać, że za kadencji Koticka w ręce graczy trafiło wiele interesujących gier, które zasłużyły sobie na miejsce w historii elektronicznej rozrywki. Nie jest to jednak usprawiedliwienie dla wątpliwego moralnie zachowania w innych sprawach. Dlatego decyzję o zmianie na stanowisku dyrektora generalnego Activision Blizzard należy oceniać pozytywnie. Przekazanie władzy w spółce odbywa się w dobrej atmosferze. Szef gamingowego działu Microsoftu – Phil Spencer – podziękował publicznie Kotickowi za wkład w rozwój branży gier i złożył mu najlepsze życzenia na przyszłość. Dotychczasowy dyrektor pożegna się ostatecznie ze stanowiskiem 29 grudnia bieżącego roku.

Źródło: PC Gamer, WCCFTech