Messenger z obsługą szyfrowania w czatach grupowych i połączeniach już dla wszystkich. Jest coś jeszcze

Na domyślnie aktywne, pełne szyfrowanie end-to-end w ramach aplikacji Messenger możemy liczyć najwcześniej w 2023 roku. Niemniej, Meta (dawniej Facebook) stara się stale usprawniać kwestię bezpieczeństwa w komunikatorze. Właśnie ogłoszono kilka nowości związanych z E2EE. Część nowych opcji związana jest z zapowiedzą z 2021 roku, w myśl której użytkownicy Messengera mieli otrzymać możliwość korzystania z szyfrowanej komunikacji w czatach i połączeniach grupowych. Temat okazał się drażliwy dla niektórych rządów, dlatego też Facebook utrzymał funkcję w formie testowej. Teraz jest ona dostępna dla wszystkich użytkowników, natomiast nie jest to jedyna nowość, która została właśnie wdrożona. Twórcy przygotowali pewne udogodnienia.

Szyfrowanie czatów i połączeń grupowych w Messengerze dostępne dla wszystkich. Meta rozszerza również sam panel rozmowy, do którego trafią funkcje znane tradycyjnej komunikacji.

W dobie wszechobecnej inwigilacji zawierzenie gigantowi technologicznemu w materii bezpieczeństwa i prywatności komunikacji jest rzeczą wątpliwą. Niemniej, chcąc zachować, choćby złudzenie „bezpieczeństwa”, warto korzystać z rozwiązań oferujących szyfrowanie end-to-end. Takowe jest obecne w komunikatorze Messenger. Dotychczas można było je aktywować ręcznie dla każdej konwersacji pomiędzy dwom użytkownikami aplikacji. Teraz szyfrowane mogą być także czaty grupowe oraz połączenia głosowe i wideo. To nie koniec nowości. W ubiegłym roku firma udostępniła tak zwane znikające wiadomości. Sęk w tym, że każdy mógł wykonać zrzut ekranu z konwersacją bez wiedzy rozmówcy. Teraz druga strona się o tym dowie.

Panel prezentujący szyfrowaną komunikację był niestety ograniczony. Brakowało w nim obsługi GIF-ów, reakcji oraz odpowiedzi na konkretną wiadomość. Użytkownicy musieli liczyć się także z brakiem wskaźnika pisania czy opcji przekazywania wiadomości. Rozwiązania te są już obecne w rozmowach szyfrowanych. Do tego pojawiły się w nich edycja wideo i możliwość zapisu multimediów, takich jak zdjęcia czy wideo. To kolejny krok na drodze do udostępnienia pełnoprawnego narzędzia, które – teoretyczną – prywatność.

Źródło: Meta