MediaTek Helio G36 - nowy układ SoC stworzony z myślą o tanich smartfonach. Specyfikacja niestety rozczarowuje

Firma MediaTek ma już w swoim portfolio chyba wystarczającą liczbę tanich i niezbyt zaawansowanych technologicznie jednostek do smartfonów. Przykładem niech będą sprawdzone już modele Helio G35 czy Helio G37. Mimo to tajwański gigant doszedł do wniosku, że przydałby się jeszcze jeden układ w ofercie, który wypełni lukę między wspomnianymi już chipami. Pytanie tylko, czy nowy model Helio G36 rzeczywiście jest wart zachodu?

MediaTek Helio G36 to nowy procesor tylko z nazwy. W praktyce to nic innego, jak kilkuletni układ Helio G37 z obniżonym taktowaniem o całe 100 MHz.

MediaTek Helio G36 jest oparty na procesie 12 nm firmy TSMC i ma osiem rdzeni Cortex-A53 taktowanych zegarem 2,2 GHz. Na pokładzie znajduje się procesor graficzny IMG PowerVR GE8320. Na pokładzie znalazła się technologia MediaTek HyperEngine 2.0 Lite, która dzięki funkcji Resource Management Engine 2.0 ma zapewniać stałą wydajność dzięki dynamicznemu zarządzaniu procesorem graficznym, procesorem i pamięcią. Co więcej, dzięki Networking Engine 2.0 można liczyć także na szybszą reakcję i lepszą łączność dla usług online. Chip obsługuje wyświetlacze FHD+ z częstotliwością odświeżania 90 Hz, pamięć eMMC 5.1, do 8 GB RAM LPDDR4X 1600 MHz, podwójne aparaty z dwoma obiektywami 13 MP lub pojedynczy 50 MP, a także umożliwia urządzeniom nagrywanie filmów 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Ponadto MediaTek Helio G36 wspiera 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Galileo, GLONASS i GPS.

W teorii mamy do czynienia z typowym procesorem klasy podstawowej, który lada moment trafi do tanich smartfonów kosztujących parę stówek, jednak w praktyce to nic innego, jak kilkuletni MediaTek Helio G37 z obniżonym taktowaniem o całe 100 MHz (czy muszę dodawać, że o obsłudze sieci 5G można zapomnieć?). Można mieć więc pretensje do producenta, że nieco zaniedbuje ten segment układów SoC - w końcu w wyższych półkach mobilne procesory są znacznie bardziej zaawansowane i powstają przy użyciu litografii 5 nm lub nawet nowszej. Z drugiej strony inni producenci także nie spieszą się z odświeżeniem swoich chipów dla budżetowych urządzeń.

