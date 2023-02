MediaTek Dimensity 7200 - smartfon ze średniej półki już niedługo będzie mógł poczuć się jak flagowiec

Jeden z najpopularniejszych producentów mobilnych układów nie zwalnia tempa i zapowiada nowy procesor. Tym razem MediaTek prezentuje chip przeznaczony dla "średniaków", jednak wprowadzając do nich technologię z flagowców. Okazuje się, że nadchodzący Dimensity 7200 jest produkowany w tym samym 4 nm procesie technologicznym 2. generacji, co topowy układ Dimensity 9200. Co jeszcze jest w stanie nam zaoferować nowy chip z Tajwanu?

MediaTek zapowiedział właśnie zupełnie nowy procesor Dimensity 7200, który będzie przeznaczony dla średniopółkowych smartfonów. To, co go jednak wyróżnia z tłumu, to obsługa wielu nowoczesnych technologii.

MediaTek nadal jest na prowadzeniu, jeśli chodzi o procentowy udział na rynku urządzeń mobilnych. Przez ostatni rok zasilał prawie 40% z nich. Nic dziwnego, producent stara się kierować swoje chipy do smartfonów z niskiej i średniej półki cenowej, a tych jak wiemy, jest najwięcej. Pomimo złej famy, jaka miała miejsce w ostatnim czasie, MediaTek zaczął nadrabiać straty i jego procesory znów można uważać za udane i konkurencyjne. Zapowiedziany Dimensity 7200 również ma do tego aspiracje. Wspomniany 4 nm proces, który był używany przy dużo wydajniejszym układzie, z pewnością powinien przyczynić się do lepszych osiągów. Sam procesor to 8-rdzeniowa jednostka, oparta na 2 rdzeniach ARM Cortex A715 z taktowaniem do 2,8 GHz oraz 6 ARM Cortex A510. Według producenta w testach wypada lepiej niż Snapdragon 7 Gen 1.

Za grafikę odpowiada Mali G610 (znany choćby z Xiaomi 12T). Chip wyposażony jest też w to samo APU co Dimensity 9200. Dla graczy wykorzystano tu technologię HyperEngine 5.0 z opartym na AI VRS (lepsze zarządzenie energią, płynniejszy gameplay). W kwestii aparatów zastosowano tu specjalny procesor do przetwarzania obrazu Mediatek Imagiq 765 (14-bit HDR ISP). Możemy liczyć na wsparcie sensorów do 200 MPx, nagrywanie wideo jednocześnie z dwóch kamer oraz tryb 4K HDR. Producent zapewnia, że zastosowane technologie pozwolą na lepsze ujęcia w nocy oraz tryb portretowy, który upiększa twarz w czasie rzeczywistym.

Układ jest w stanie obsłużyć wyświetlacze z HDR10+, CUVA HDR, Dolby HDR, odświeżaniem do 144 Hz oraz rozdzielczością Full HD+, czyli taką, którą posiada obecnie większość smartfonów. Jeśli zaś chodzi łączność to mamy wsparcie dla sieci Sub-6 Ghz 5G (pobieranie do 4,7 Gbps), trójzakresowe Wi-Fi 6E oraz nowoczesny moduł BT 5.3. Jest też dostęp do następcy VoLTE - VoNR. Chip jest w stanie wykorzystać pamięci RAM LPDDR5 (6400 Mbps) oraz wbudowaną pamięć UFS 3.1. Aktualnie producent jest w fazie produkcji. Na pierwsze smartfony wyposażone w nowy procesor, przyjdzie nam poczekać do końca marca tego roku.

Źródło: Mediatek