MediaTek Dimensity 6400 - nowy SoC dla tanich smartfonów. Tajwański producent odsmaża kotleta po raz kolejny

Producenci często stosują różne zabiegi związane z oznaczeniami produktów, dzięki którym mogą one prezentować się atrakcyjniej. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że to furtka do tzw. odgrzewania kotletów, czyli sprzedawania starych produktów pod nową lub zupełnie mylącą nazwą. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia właśnie teraz. Zadebiutował układ Dimensity 6400 od MediaTeka. Nowy numerek sugeruje zupełnie nową specyfikację, ale nie dajcie się zwieść.

MediaTek Dimensity 6400 ma niestety wiele wspólnego z układem Dimensity 700 5G z 2020 roku. Jednym potwierdzonym już smartfonem z tym SoC jest realme P3x 5G, który tworzony jest z myślą o rynku indyjskim.

MediaTek Dimensity 6400 to nowy układ dla tanich smartfonów, jednak absolutnie nie możemy nazywać go nowoczesnym. Właściwie pod każdym względem mamy do czynienia z dosyć przestarzałą już jednostką. Całość opiera się na wiekowych już rdzeniach Cortex-A76 i Cortex-A55 (prezentowane było kolejno w 2018 i 2017 roku), a także dosyć podstawowej grafice Mali-G57. SoC zapewni obsługę pamięci LPDDR4X czy pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Również pozostałe możliwości układu są dosyć podstawowe. Poza wsparciem dla standardu 5G warto odnotować obsługę ekranu 1080p@120Hz czy aparatu do 108 MP.

Dimensity 6400 Dimensity 6300 Dimensity 6100+ Litografia TSMC 6 nm Rdzenie 2x Cortex-A76 @ 2,5 GHz

6x Cortex-A55 @ 2,0 GHz 2x Cortex-A76 @ 2,4 GHz

6x Cortex-A55 @ 2,0 GHz 2x Cortex-A76 @ 2,2 GHz

6x Cortex-A55 @ 2,0 GHz GPU Mali-G57 MC2 Obsługa RAM LPDDR4X 2133 MHz Obsługa pamięci wew. UFS 2.2 Obsługa ekranu do 1080p@120Hz Obsługa aparatu do 108 MP Modem 5G, 3,3 Gbps WiFi 5 (ac) Bluetooth 5.2

Mówiąc krótko, Dimensity 6400 to tylko nieco wyżej taktowana wersja dobrze nam znanego modelu Dimensity 6300, który z kolei jest nieco wyżej taktowaną wersją Dimensity 6100+, który de facto w dużej mierze bazuje na... stareńkim Dimensity 700 5G. Jak więc widać, trudno zachwycać się najnowszą propozycją tajwańskiego producenta - na wydajnościową rewolucję w tym segmencie przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jednym potwierdzonym już modelem z tym SoC jest realme P3x 5G, który tworzony jest z myślą o rynku indyjskim. Później Dimensity 6400 powinien trafić do innych tanich modeli.

Źródło: MediaTek