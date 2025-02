MaxSun GeForce RTX 4070 SUPER iCRAFT OC12G - pierwsza karta graficzna z nowej serii bez złącza 12VHPWR

Od czasu wprowadzenia nowego złącza zasilania 12VHPWR do kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 40 minęło już trochę czasu, jednak użytkownicy z pewnością nadal pamiętają problemy, które dotyczyły jego wadliwego funkcjonowania. NVIDIA podała wytyczne, aby do odświeżonych ostatnio kart z dopiskiem SUPER nadal stosować to rozwiązanie. Pewna firma postanowiła jednak pójść własną drogą i zastosowała dwa standardowe 8-pinowe gniazda zasilania.

Firma MaxSun jako pierwsza wprowadza na rynek kartę graficzną opartą na układzie NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, która pozbawiona jest złącza 12VHPWR. Zamiast niego znajdziemy dwa 8-pinowe gniazda zasilania.

Według wcześniejszych spekulacji NVIDIA zaleciała producentom AiB, aby w swoich przyszłych niereferencyjnych kartach graficznych opartych na odświeżonej właśnie serii NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER stosowali 16-pinowe gniazdo zasilania 12VHPWR. Praktycznie każda firma przystała na te warunki, gdyż na rynku są obecne modele, które wyposażono właśnie w to złącze. Na tym polu wyróżnia się raptem jeden producent, jakim jest chińskie przedsiębiorstwo MaxSun, ponieważ w wariancie GeForce RTX 4070 SUPER iCRAFT OC12G znalazły się dwa 8-pinowe gniazda zasilania.

MaxSun GeForce RTX 4070 SUPER iCRAFT OC12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Architektura Ada Lovelace Układ graficzny AD104-350 Litografia TSMC 4N Jednostki SP 7168 Jednostki TMU 224 Jednostki ROP 80 Jednostki RT 56 Jednostki Tensor 224 Taktowanie bazowe 1980 MHz Taktowanie GPU Boost 2640 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 21 Gbps Ilość pamięci 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 192-bit Przepustowość 504 GB/s Złącze 2 x 8 pin (PCIe) 1 x 12VHPWR Współczynnik TGP 245 W 220 W

Samo złącze zasilania 12VHPWR zostało wprowadzone do nowszych układów graficznych od NVIDII, ponieważ w zamyśle miało niwelować problemy poprzedników, a przy okazji pozwalało na dostarczenie większej mocy. Ostatecznie okazało się ono dość problematyczne, co potwierdziły później topiące się wtyki w kartach NVIDIA GeForce RTX 4090. Wszystkie z nowych, odświeżonych wariantów NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, miały opierać się na wspomnianym złączu zasilania, więc posunięcie chińskiego producenta jest dość interesujące, wszak jako jedyny zdecydował się na takie działania. Karta graficzna MaxSun GeForce RTX 4070 SUPER iCRAFT OC12G nie będzie dostępna w Polsce, natomiast sprowadzenie jej bezpośrednio z Chin może być możliwe poprzez zagraniczne platformy sprzedażowe.

Źródło: VideoCardz