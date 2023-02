Maximum Football - pierwsza gra sportowa na Unreal Engine 5. Będzie dostępna w formie free-to-play już tej wiosny

Wydawcy z Modus Games wraz z deweloperami studia Modus Studios Invictus zapowiedzieli swój nowy projekt. Jawi się on jako potencjalnie interesująca pozycja dla fanów sportowych symulatorów w dość egzotycznej u nas dyscyplinie. Dodatkowym godnym uwagi aspektem są kwestie czysto techniczne. Jest to bowiem pierwsza gra tego gatunku, która ma korzystać z silnika Unreal Engine 5. Pierwsze tego efekty możemy zaobserwować we wstępnej zapowiedzi.

Maximum Football może stanowić całkiem intrygującą pozycję w segmencie sportowych symulatorów. Twórcy oferują wysoki poziom realizmu i odwzorowanej fizyki oraz szczegółową grafikę na silniku Unreal Engine 5.

Jeżeli deweloperzy spełnią swoje obietnice, być może tej wiosny dostaniemy sporą pozytywną niespodziankę, która wyróżniać się będzie na tle reszty sportowych tytułów. Podstawą rozgrywki jest oczywiście rozpoczęcie kariery na jeden z dwóch sposobów: na etapie college'u wraz ze wszystkimi związanymi z tym zasadami lub standardowo już na poziomie profesjonalnym, stając w szranki na różnorodnych stadionach w całym kraju. Twórcy obiecują nam pełen realizm w trakcie kolejnych spotkań dzięki wsparciu Unreal Engine 5 - co samo w sobie trzeba określić jako bezprecedensowy w skali gatunku dodatek. A to jedynie czubek góry lodowej.

Maximum Football oferuje nam bardzo wiele przeróżnych trybów gry, w tym chociażby Dynasty Mode, gdzie przyjdzie nam sprawdzić się jako trener i menedżer zespołu, osobiście dobierający zawodników i budujący z nich swój idealny skład. Mamy otrzymać do dyspozycji mnóstwo narzędzi do personalizacji, multiplayer w wydaniu zarówno lokalnym, jak i online oraz przeprowadzane na bieżąco aktualizacje z nowościami. Obietnic jest zatem całkiem sporo - zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z modelem free-to-play. Cóż, zobaczymy.

