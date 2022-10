Marvel's Spider-Man: Miles Morales - gra zadebiutuje na PC w listopadzie. Na pokładzie m.in. Ray Tracing oraz NVIDIA DLSS 3

Kilka tygodni temu Sony potwierdziło tegoroczny debiut gry Marvel's Spider-Man: Miles Morales, aczkolwiek wówczas nie podano jeszcze żadnego konkretnego terminu. Teraz poznaliśmy szereg szczegółów, bowiem producent oraz wydawca podzielili się nie tylko zwiastunem, ale również szczegółowymi wymaganiami sprzętowymi. Przygody Milesa Moralesa pojawią się na PC równo miesiąc po premierze kolekcji w postaci Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Sony oficjalnie zapowiedziało komputerową wersję gry Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Samodzielny dodatek zadebiutuje na PC 18 listopada w cenie 219 złotych. Poznaliśmy wymagania sprzętowe oraz bajery nadchodzącego wydania, w tym wsparcie dla Ray Tracingu oraz NVIDIA DLSS 3.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales pojawi się na PC dokładnie 18 listopada. Grę można już zamówić na Steamie oraz Epic Games Store w cenie 219 złotych. Posiadacze wydajnych komputerów mogą liczyć m.in. na wykorzystanie Ray Tracingu do ulepszonych cieni oraz odbić, a także obsługi techniki NVIDIA DLSS 2 oraz Reflex. Dodatkowo posiadacze najnowszych kart GeForce RTX 4000 mogą aktywować DLSS 3 w celu jeszcze większego wzrostu wydajności. Komputerowy Miles Morales zaoferuje również m.in. nielimitowaną liczbę FPS, obsługę ultrapanoramicznych monitorów oraz pełne wsparcie dla pada DualSense.

Minimalne wymagania Rekomendowane wymagania Wymagania "Very High" Procesor Intel Core i3-4160 Intel Core i5-4670

AMD Ryzen 5 1500 Intel Core i5-11400

AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 950 NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 XT Pamięć RAM 8 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM Miejsce na dysku 75 GB HDD 75 GB SSD 75 GB SSD System Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Opcje graficzne, płynność 1280 x 720, 30 FPS

Najniższe ustawienia 1920 x 1080, 60 FPS

Średnie ustawienia 3840 x 2160, 60 FPS

Ustawienia "Very High"

Wymagania "Amazing Ray Tracing" Wymagania "Ultimate Ray Tracing" Procesor Intel Core i5-11600

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-12700

AMD Ryzen 9 5900X Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6900 XT NVIDIA GeForce RTX 3080

AMD Radeon RX 6950 XT Pamięć RAM 16 GB 32 GB Miejsce na dysku 75 GB SSD 75 GB SSD System Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Opcje graficzne, płynność 2560 x 1440, 60 FPS lub 3840 x 2160, 30 FPS

Ustawienia wysokie + Ray Tracing na ustawieniach High 3840 x 2160, 60 FPS

Ustawienia "Very High" + Ray Tracing na ustawieniach High

Sony jednocześnie ujawniło wymagania sprzętowe gry - te nie odbiegają jakoś specjalnie od tego, co zaproponowano przy Marvel's Spider-Man Remastered. Do gry w rozdzielczości 4K bez Ray Tracingu (pozostałe opcje ustawione na Very High i z płynnością 60 FPS) potrzebujemy takich kart jak NVIDIA GeForce RTX 3070 oraz AMD Radeon RX 6800 XT. Aktywny Ray Tracing wymaga również zauważalnie mocniejszych procesorów, przynajmniej Intel Core i5-11600 oraz AMD Ryzen 7 3700X. Do maksymalnych ustawień wraz z RT w rozdzielczości 4K i przy 60 klatkach na sekundę konieczne jest posiadanie takich kart jak NVIDIA GeForce RTX 3080 lub AMD Radeon RX 6950 XT, a także 32 GB pamięci RAM.

Źródło: Sony