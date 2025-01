Mapy Google już niebawem pozwolą na większą prywatność. Aktualizacja związana jest z danymi dotyczącymi naszej lokalizacji

Mapy Google to aktualnie najpopularniejsze rozwiązanie, które oferuje nam dostęp do map z całego świata, wygodne nawigowania po nich oraz wyznaczanie konkretnych tras. Ostatnia aktualizacja wprowadziła na platformę funkcje związane ze sztuczną inteligencją, natomiast tym razem firma skupiła się bardziej na aspektach prywatności użytkowników. Już niebawem nasze poufne informacje dotyczące lokalizacji będą przechowywane w bezpieczniejszy sposób.

Spora część użytkowników aplikacji Mapy Google ma włączoną opcję historii lokalizacji. Dzięki temu łatwo można wrócić do konkretnych odwiedzonych miejsc i zakończonych tras. Wszystkie te informacje dostępne są za pośrednictwem funkcji oś czasu. Natomiast te poufne dane dotyczące naszej lokalizacji do tej pory przechowywane były (choć tak naprawdę jeszcze są) na serwerach firmy. Wraz z wprowadzeniem nowej aktualizacji omawiane informacje będą mogły być przechowywane lokalnie na jednym urządzeniu. Jeśli zechcemy uzyskać do nich dostęp z innych sprzętów, to bez problemu wyślemy kopię danych na serwer, jednak tym razem zostanie ona zabezpieczona szyfrowaniem end-to-end (E2EE).

Okres automatycznego usuwania danych lokalizacyjnych został zmieniony z 18 na 3 miesiące - choć oczywiście możemy ten czas dostosować lub całkowicie wyłączyć tę funkcjonalność. Wkrótce będziemy w stanie podejrzeć naszą aktywność i wygodnie usunąć nasze dane dotyczące konkretnego miejsca (np. kawiarni), te związane z samym wyszukiwaniem lub zapisanymi wizytami itd. Aktualizacja wprowadzi także szybszy dostęp do niektórych opcji, kiedy klikniemy niebieską kropkę oznaczającą naszą aktualną lokalizację - wśród nich będziemy w stanie podejrzeć, czy mamy włączoną historię lokalizacji i oś czasu, a także czy zezwoliliśmy aplikacji na dostęp do naszej pozycji. Pierwsze z nowości, które dotyczą przechowywania naszych danych, będą stopniowo wprowadzane w przyszłym roku (zarówno dla Androida, jak i iOS), natomiast reszta funkcjonalności zostanie udostępniona w nadchodzących tygodniach.

Źródło: Google