Mapy Google - aplikacja doczekała się integracji ze sztuczną inteligencją. Aktualizacja przynosi sporo nowych funkcji

Pod względem aplikacji mobilnych, które służą nam za nawigację samochodową, rowerową, a nawet pieszą, największą popularnością cieszą się niezmiennie Mapy Google. Oczywiście jak większość tego typu usług nie są one nieomylne, ani też idealne, natomiast oferują nam naprawdę dużą funkcjonalność, która jest ciągle rozwijana. Tym razem aktualizacja dodaje opcje, które wykorzystują do działania sztuczną inteligencję, jednak nowych lub ulepszonych funkcji jest dużo więcej i powinny one przypaść do gustu większości użytkowników.

Mapy Google staną się niebawem jeszcze bardziej funkcjonalne pod kątem wyszukiwania określonych miejsc, nawigowania po miastach, a także dokładniejszych wskazówek podczas wyznaczonej trasy.

Największą nowością w aktualizacji jest udoskonalenie funkcji Widok Immersyjny (Immersive View), która została wprowadzona już jakiś czas temu. Dzięki niej możemy w wybranych miastach zobaczyć trójwymiarowe obiekty budynków, zamiast standardowego widoku 2D. Teraz po wyznaczeniu trasy będziemy mogli ją podejrzeć, zupełnie, jak gdybyśmy patrzyli na stworzoną mapę 3D danego rejonu - dobrym porównaniem, które zostało już wspomniane przez innych, są mapy w grach wideo. Do tego celu wykorzystuje się sztuczną inteligencją, która pozwala łączyć miliardy zdjęć ze Street View oraz lotniczych. Całą trasę możemy prześledzić krok po kroku i to w takim widoku, w którym nie będziemy mieli problemu z orientacją w terenie. Na dodatek ruch uliczny może być symulowany, a warunki pogodowe wzięte pod uwagę, aby ustalić odpowiedni termin wyruszenia w trasę. Natomiast na ten moment funkcja nie jest jeszcze w pełni dostępna w Polsce, choć z pewnością niebawem się to zmieni.

Do tej pory mieliśmy sposobność skorzystać w wybranych rejonach Polski z trybu Live View, który wykorzystywał tryb AR i nasz aparat w smartfonie do lepszego zobrazowania trasy bądź określonych miejsc, na które patrzymy. Teraz funkcja zostanie połączona z Obiektywem Google i przyjmie nazwę Obiektyw w Mapach (Lens in Maps). Tu również wykorzystana zostanie sztuczna inteligencja, która z pomocą rozszerzonej rzeczywistości wskaże nam niejako na żywo, jakie obiekty są widoczne przez naszą kamerę - łatwiej będziemy w stanie znaleźć bankomaty, kawiarnie, sklepy itd. Ulepszone zostaną również wskazówki na trasie, które mają być jeszcze dokładniejsze. Kierowcy pojazdów elektrycznych w końcu będą mogli znaleźć szczegółowe informacje o stacjach ładujących, a więc czy dana stacja jest kompatybilna z naszym pojazdem, jak szybko jest w stanie go naładować lub kiedy ostatnio z niej skorzystano (aby wiedzieć, czy nie jest akurat uszkodzona).

Bardzo przydatną opcją może się też okazać możliwość wyszukiwania miejsc poprzez opis rzeczy, jakie się w nim znajdują. Jeśli na przykład szukamy kawiarni, w której serwowane są ciastka o specjalnych kształcie, to możemy opisać ten element, a następnie dzięki analizie zdjęć przesłanych przez użytkowników zobaczymy takie, które pasują do naszego zapytania. Dzięki temu łatwiej znajdziemy dane miejsce i od razu będziemy w stanie przejść do nawigacji pod wskazany adres. Bez problemu wyszukamy także ciekawe miejsca o określonej tematyce albo takie, które warto odwiedzić w danej miejscowości. Nie wszystkie funkcje będą dostępne od razu w Polsce, jednak warto mieć na oku tę aplikację i co jakiś czas "zerkać", czy już mamy dostęp do którejś z nich.

Źródło: Google