Mafia 4 w produkcji. Tytuł ma powstawać na Unreal Engine 5. Znamy też umiejscowienie fabuły w czasie

Serwis Kotaku (a właściwie jego anonimowe źródła) zdradza, że gra pt. Mafia 4 jest już w produkcji. Redaktorzy serwisu twierdzą, iż kodową nazwą nowej gry jest Nero, a fabularnie ma być ona prequelem całej trylogii. Może to oznaczać osadzenie akcji we wczesnym okresie międzywojennym, np. w latach 20. XX wieku. Co ważne, produkcja nie powstaje na autorskim silniku z trzeciej części, a twórcy opierają się na Unreal Engine 5. Patrząc wstecz (na Mafię 3 oraz na Mafię: Wersję Ostateczną), odejście od silnika Illusion Engine wydaje się być bardzo dobrą decyzją. Start prac nad Mafią 4 zbiegł się przy okazji z odejściem dotychczasowego studia Hangar 13 - Hadena Blackmana.

Jak twierdzą dziennikarze z Kotaku, odejście Blackmana ma ścisły związek ze startem prac nad Mafią 4, ale szczegółów nie podano. Wiadomo tylko, że dotychczasowy szef studia zostanie zastąpiony przez Nicka Baynesa, który jest obecnie szefem oddziału Hangar 13 w Brighton. I to już wszystko jeśli chodzi o najnowsze (a zarazem pierwsze) doniesienia na temat Mafii 4. Pamiętajmy jednak, że choć serwis Kotaku może pochwalić się dużą wiarygodnością swoich źródeł, to wciąż mamy do czynienia z informacjami nieoficjalnymi.

Mafia to seria przygodowych gier akcji, pierwotnie stworzona i rozwijana przez 2K Czech (dawniej Illusion Softworks). Od trzeciej części gry są jednak tworzone przez wspomniane już studio Hangar 13 i wydawane przez 2K Games. Akcja gier rozgrywa się w fikcyjnych miejscach, wzorowanych na amerykańskich miastach, i zazwyczaj ma miejsce w otoczeniu historycznym - od Lost Heaven z czasów Wielkiego Kryzysu, po New Bordeaux z lat 60. XX wieku. Rozgrywka proponuje otwarty świat, w którym gracz może wybierać misje, aby rozwijać historię, a także angażować się w działania poboczne, choć w bardziej liniowy sposób.

