Luma Fusion - profesjonalny edytor wideo z urządzeń Apple debiutuje na Androidzie oraz urządzeniach z ChromeOS

Wszyscy ci, którzy wykorzystują urządzenia Apple do obróbki wideo, z pewnością znają Luma Fusion. Ta popularna aplikacja cieszy się wielkim uznaniem nie tylko ze strony użytkowników. Została oficjalnie nagrodzona przez Apple za najlepszą aplikację dla iPada. Do tej pory można było z niej korzystać wyłączenie na iPhonie, wspomnianym iPadzie oraz Macu. Jednak wersja beta programu jest już dostępna do kupienia na Androidzie oraz ChromeOS.

Ceniony edytor wideo Luma Fusion, znany do tej pory jedynie ze sprzętów od Apple, właśnie zadebiutował na Androidzie oraz ChromeOS.

Nie bez powodu Luma Fusion jest najpopularniejszą aplikacją do obróbki wideo. Porównując ją stricte z jej bezpośrednią konkurencją, można zauważyć, że wyróżnia się z tłumu. Nie tylko jest bardzo dobrze dostosowana do ekranów dotykowych, ale posiada szereg zaawansowanych funkcji, których nie spodziewalibyśmy się w mobilnej aplikacji. Bez problemu znajdziemy takie funkcje jak zaawansowana korekcja kolorów, obsługa luma i chroma key, magnetyczna oś czasu czy efekty VFX. Aplikacja może importować pliki zarówno z urządzenia, jak i z chmury (Dropbox, Google Drive itd.). Jesteśmy w stanie korzystać ponadto z sześciu ścieżek wideo oraz audio. Oczywiście oferowanych funkcji jest o wiele więcej. Na stronie aplikacji w Google Play, możemy zobaczyć jej pełne możliwości.

Luma Fusion został nie tylko przebudowany dla Androida i ChromeOS, ale również zoptymalizowany, aby działać jak najwydajniej. Oczywiście o ile na mocniejszym sprzęcie z Androidem na pokładzie nie powinno być problemów z działaniem aplikacji, o tyle na Chromebookach sprawa wygląda już zgoła inaczej. Nie są to sprzęty typowo przeznaczone do obróbki wideo jako takiej, więc musimy pogodzić się z tym, że wydajnościowo nie ma co liczyć na fajerwerki. Z pewnością najbardziej z aplikacji ucieszą się posiadacze wydajniejszych tabletów, ponieważ teraz do obróbki materiału "w biegu", wystarczy im mała aplikacja. Tego stwierdzenia nie można natomiast użyć w takim samym stopniu do ceny. Obecnie jest ona ustalona na kwotę 134,99 zł. Warto jednak podkreślić, że płacimy raz i możemy korzystać z aplikacji do woli. Sama zaś ma nam naprawdę sporo do zaoferowania. Dostępnych jest również cała masa poradników na YouTube, zarówno tych oficjalnych, jak również od innych użytkowników.

Źródło: The Verge