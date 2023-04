LG gram SuperSlim - nowa wersja najsmuklejszego ultrabooka producenta z wyświetlaczem OLED dostępna w sprzedaży

Na początku stycznia, kiedy to odbywały się targi elektroniki CES 2023, LG zaprezentował swoją linię laptopów pod nazwą LG gram UltraSlim. Sprzęty te cechowała bardzo cienka konstrukcja oraz relatywnie niska waga. Nadeszła chwila oficjalnej premiery laptopa z tej linii, której nazwę postanowiono zmienić na SuperSlim. Tegoroczny model LG gram SuperSlim (15Z90RT) cechuje się nie tylko smukłą konstrukcją, ale także świetnym wyświetlaczem typu OLED i przyzwoitą specyfikacją.

Na rynku zadebiutował właśnie zapowiedziany na targach CES 2023 ultrasmukły laptop LG gram SuperSlim. Wyróżnia się on głównie niewielką wagą oraz bardzo dobrym wyświetlaczem.

Sam laptop prezentuje się dość skromnie. Nie ujrzymy tu żadnych wodotrysków. Konstrukcja jest bardzo schludna i minimalistyczna. Od razu rzuca się w oczy ekran z okalającymi go całkiem cienkimi ramkami. Zastosowano tu wyświetlacz OLED z panelem AGLR (Anti-glare & Low Reflection) o przekątnej 15,6" i rozdzielczości Full HD. Standardowe 60 Hz odświeżanie dopełnia maksymalna jasność na poziomie 500 nitów oraz bardzo niski czas reakcji matrycy wynoszący 0,2 ms. Dodatkowo możemy liczyć na 100% pokrycie palety barw DCI-P3 wraz z kontrastem 1000000:1. Sercem jednostki jest procesor Intel Core i5-1340P, który wyposażony jest w 12 rdzeni oraz 16 wątków o taktowaniu od 3,4 GHz do 4,6 GHz. Do wyboru dostaniemy wersje z 16 lub 32 GB pamięci RAM LPDDR5 z efektywnym taktowaniem wynoszącym 6000 MHz.

LG Gram SuperSlim

(15Z90RT) Procesor Intel Core i5-1340P 13. generacji

(12C/16T) 3,4 GHz - 4,6 GHz

L3 Cache 12MB Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Układ dGPU - Pamięć RAM 16 lub 32 GB LPDDR5 6000 MHz (2 x SO-DIMM, Dual Channel) Magazyn danych 1x SSD M.2 (2280) PCIe Gen4 NVMe 512 GB lub 2 TB Ekran 15,6" 1920 x 1080 px 16:9, OLED, 60 Hz, HDR 500 nitów

1 000 000:1, DCI-P3 100%, 0,2 ms, HDR True Black 500 Złącza 1 x USB 4.0 typu C

2x Thunderbolt 4

1 x Audio-jack 3,5 mm Łączność Intel Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Dual Band, BT Combo)

Bluetooth 5.1 Kamera Kamera internetowa FHD IR z podwójnym mikrofonem Wymiary 356,0 x 227,45 x 10,99 - 12,55 mm Akumulator Litowo-jonowy, 60 Wh / 65 W ładowanie Waga 990 gramów System Microsoft Windows 11 Home Cena 7699 zł

Również w kwestii nośnika danych dostaniemy dwie propozycje: na pokładzie będziemy mogli znaleźć dysk półprzewodnikowy kompatybilny ze złączem M.2 (2280) i obsługą magistrali PCIe Gen.4 o pojemności 512 GB lub 2 TB. Sprzęt został wyposażony w łączność bezprzewodową WiFi 6 oraz Bluetooth 5.1. Otrzymamy także dwa głośniki stereo (2 W każdy) wspierające przestrzenny format Dolby Atmos. LG promuje ten model jako najsmuklejszego laptopa w swojej ofercie. W najgrubszym miejscu urządzenie ma tylko 12,55 mm, z kolei w najcieńszym niecałe 11 mm. Jego waga również jest atutem, cała konstrukcja waży bowiem tylko 990 g. Spotkamy się tu również z akumulatorem o pojemności 60 Wh, który naładujemy z mocą 65 W. Nie zabrakło w nim dwóch złącz Thunderbolt 4, dodatkowego portu USB 4.0 Typu C (bez obsługi TB4) oraz gniazdo Audio-jack 3,5 mm. Ultrabook w swojej podstawowej konfiguracji został wyceniony na 7699 zł i jest możliwy do kupienia w polskich sklepach internetowych.

Źródło: LG