LG gram - prezentacja tegorocznych laptopów i urządzeń konwertowalnych z procesorami Intel Raptor Lake

LG to kolejna firma, która dość mocno zaakcentowała swoją obecność na tegorocznych targach CES w Las Vegas. Pisaliśmy już o nowych telewizorach LG OLED, w tym także z modelami wyposażonymi w nowy panel OLED z technologią Micro Lens Array. Co natomiast nowego przywieziono, jeśli chodzi o tematykę laptopów? LG rozwija przede wszystkim serię smukłych i lekkich ultrabooków i urządzeń konwertowalnych LG gram. W tym roku portfolio poszerzy się dodatkowo o linie LG gram Ultraslim oraz LG gram Style.

Podczas targów CES firma LG zaprezentowała nową generację laptopów LG gram, w tym także nowych serii LG gram Ultraslim oraz LG gram Style.

W tym roku w ofercie pojawią się m.in. cztery modele LG gram: LG gram 14 (14Z90R), gram 15 (15Z90R), gram 16 (16Z90R) oraz gram 17 (17Z90R). Dwa ostatnie urządzenia będą opcjonalnie oferowane z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4 GB VRAM oraz pojemniejszym akumulatorem 90 Wh zamiast 80 Wh. Wszystkie laptopy napędzane będą przez procesory Intel Core 13. generacji z rodziny Raptor Lake (prawdopodobnie Raptor Lake-P, choć producent nie uściślił o jaką grupę procesorów chodzi) oraz do 32 GB pamięci LPDDR5. Wszystkie modele, za wyjątkiem LG gram 15, ponownie otrzymają ekrany o proporcjach 16:10. Co ciekawe matryce w 16 i 17-calowej wersji obsługują VRR w zakresie częstotliwości od 31 do 144 Hz, co pewnie jeszcze mocniej wpłynie (pozytywnie) na czas pracy na akumulatorze.

LG gram 14 (14Z90R) LG gram 15 (15Z90R) LG gram 16 (16Z90R) LG gram 17 (17Z90R) Procesor Intel Core 13. generacji (Raptor Lake) Zintegrowany układ Do Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Dedykowany układ - - NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4 GB GDDR6 (opcjonalnie) Pamięć RAM 8 / 16 / 32 GB LPDDR5 Magazyn danych 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (od 256 GB do 1 TB) Ekran 14" 1920 x 1200

16:10, IPS, 60 Hz, 350 nitów 15,6" 1920 x 1080

16:9, IPS, 60 Hz, 350 nitów 16" 2560 x 1600

16:10, IPS, 144 Hz (VRR), 400 nitów

VRR w zakresie 31-144 Hz 17" 2560 x 1600

16:10, IPS, 144 Hz (VRR), 400 nitów

VRR w zakresie 31-144 Hz Złącza 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Full HD + IR Sensor Akumulator 72 Wh 80 Wh 80 Wh (iGPU)

90 Wh (dGPU) 80 Wh (iGPU)

90 Wh (dGPU) System audio 2 x 1,5 W Wersja z iGPU: 2 x 3 W

Wersja z dGPU: 2 x 2 W Waga 999 gramów 1,14 kg 1,19 kg (iGPU)

1,29 kg (dGPU) 1,35 kg (iGPU)

1,45 kg (dGPU) Wymiary 312 x 213,9 x 16,8 mm 356,1 x 222,9 x 17,4 mm 355,1 x 242,3 x 16,8 mm 378,8 x 258,8 x 17,8 mm System Windows 11

Nowością w tym roku będzie jeden model LG gram Ultraslim oraz dwa komputery z serii LG gram Style. Ten pierwszy to po prostu jeszcze smuklejsze i lżejsze urządzenie, tyle że z ekranem OLED Full HD na pokładzie. Modele LG gram Style mają z kolei specjalną szklaną powłokę na zewnętrznej pokrywie, dzięki której kolory w tym miejscu będą się zmieniać w zależności od tego, pod jakim kątem patrzymy na sprzęt. Ultrabooki LG gram Style wyposażono ponadto w matryce OLED (16" 3200 x 2000 lub 14" 2880 x 1800) o proporcjach 16:10. Ostatnie dwa urządzenia to laptopy konwertowalne LG gram 2w1, w których wykorzystano panele IPS o proporcjach 16:10 oraz ze szklaną powłoką Gorilla Glass Victus. Wszystkie laptopy z tej grupy również będą wyposażone w procesory Intel Raptor Lake oraz do 32 GB RAM LPDDR5. Ceny oraz dokładna data premiery sklepowej będą ujawnione w późniejszym czasie.

LG gram Ultraslim (15Z90RT) LG gram Style (16Z90RS) LG gram Style (14Z90RS) LG gram 2w1 (16T90R) LG gram 2w1 (14T90R) Procesor Intel Core 13. generacji (Raptor Lake) Zintegrowany układ Do Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Dedykowany układ - Pamięć RAM 8 / 16 / 32 GB LPDDR5 Magazyn danych 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (od 256 GB do 1 TB) Ekran 15,6" 1920 x 1080

16:9 OLED, 60 Hz, 400 nitów 16" 3200 x 2000

16:10 OLED, 120 Hz, 400 nitów 14" 2880 x 1800

16:10 OLED, 90 Hz, 400 nitów 16" 2560 x 1600

16:10 Touch IPS, 60 Hz, 350 nitów

Gorilla Glass Victus 14" 1920 x 1200

16:10 Touch IPS

60 Hz, 350 nitów

Gorilla Glass Victus Złącza 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.1 (PD 3.0)

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Full HD + IR Sensor Akumulator 60 Wh 80 Wh 72 Wh 80 Wh 72 Wh System audio 2 x 2 W 2 x 3 W 2 x 2 W 2 x 2 W 2 x 2 W Waga 998 gramów 1,23 kg 999 gramów 1,48 kg 1,25 kg Wymiary 356 x 227,5 x 12,5 mm 355,1 x 241,3 x 15,9 mm 311,6 x 213,9 x 15,9 mm 356,6 x 248,3 x 16,9 mm 314 x 219,5 x 16,7 mm System Windows 11



LG gram Ultraslim (2023)



LG gram Ultraslim (2023)



LG gram Style (2023)

Źródło: LG