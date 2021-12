LG UltraGear 17G90Q - producent przygotował notebooka dla graczy z 17-calowym ekranem i kartą NVIDIA GeForce RTX 3080

W kontekście sprzętu elektronicznego, firma LG ma spore doświadczenie w dziedzinie telewizorów oraz monitorów. W tej drugiej grupie możemy znaleźć przynajmniej kilka serii, przeznaczonej dla innego typu użytkownika: UltraGear (monitory do gier), UltraFine (monitory do profesjonalnych zastosowań, tutaj znajdziemy zarówno matryce IPS jak i OLED). LG ma także pewne doświadczenie na rynku laptopów, gdzie oferowane są ultrabooki LG gram w różnych rozmiarach - 14 cali, 16 cali oraz 17 cali. Laptopy te cechują się dobrymi ekranami o proporcjach 16:10 oraz wydajnymi akumulatorami. Teraz LG postanowiło także wejść na rynek laptopów do gier. Ich pierwszy produkt - UltraGear 17G90Q - pojawi się na pierwszych rynkach już w styczniu 2022 roku.

Firma LG zaprezentowała pierwszego laptopa do gier z serii UltraGear. Model o oznaczeniu 17G90Q zaoferuje m.in. kartę NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU oraz 17-calową matrycę z niskim czasem reakcji.

Pełna specyfikacja laptopa LG UltraGear 17G90Q nie została jeszcze ujawniona - więcej informacji mamy bowiem otrzymać w trakcie targów CES w Las Vegas. Sprzęt będzie jednak wykorzystywał procesory 11. generacji Intel Tiger Lake-H oraz kartę NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU (TGP nie zostało podane). Procesor będzie współpracował z maksymalnie 32 GB RAM DDR4 3200 MHz (2x SO-DIMM). Za magazyn danych odpowiadać będą maksymalnie dwa SSD PCIe 4.0 NVMe (dwa złącza M.2). W przypadku ekranu, otrzymamy 17,3-calowy panel IPS Full HD z 300 Hz częstotliwością odświeżania oraz czasem reakcji 1 ms GtG.

Jeśli chodzi o złącza, to nowy LG UltraGear 17G90Q otrzyma m.in. port Thunderbolt 4 (USB 4), USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0), dwa porty USB 3.2 typu A Gen.2, HDMI, sieciowy Ethernet RJ-45, gniazdo audio-jack 3.5 mm oraz czytnik kart pamięci microSD. Laptop ma także otrzymać kamerkę internetową o rozdzielczości Full HD, co powinno przełożyć się na dobrą jakość obrazu. Wewnątrz nie zabraknie także czterech głośników (po 2 W każdy) oraz akumulatora o pojemności 93 Wh. Waga laptopa to 2,64 kg. Sprzęt na pierwsze rynki (m.in. USA) trafi już w styczniu, jednak jego cena nie została jeszcze ustalona.

