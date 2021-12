Lexar ARES DDR5 - Amerykanie wchodzą na rynek modułów RAM DDR5. Pierwsze modele jednak raczej nie zachwycą wydajnością

Lexar to amerykańska firma, która obecna jest na rynku już od 25 lat i przez sporo osób kojarzona jest z kartami pamięci CompactFlash i SD oraz nośnikami półprzewodnikowymi. Założona została w 1996 roku i oferowała wiele ciekawych rozwiązań, część z nich sprzedając nawet japońskiej Toshibie. Następnie w 2006 roku Lexar wykupiony został przez Micron technology, a w 2017 roku przeszedł w ręce chińskiej firmy Longsys. To jednak nie przeszkodziło dalej się rozwijać. W czerwcu ubiegłego roku Lexar poinformował o wypuszczeniu podstawowych modułów RAM typu DDR4, które następnie doczekały się wersji z podświetleniem RGB LED. A teraz przyszła pora na wkroczenie na rynek modułów RAM typu DDR5.

Rodzina Lexar ARES DDR5 pojawi się w sprzedaży w Europie i USA w pierwszym kwartale 2022 roku. Pamięci dostępne są już jednak w Azji.

Lexar ARES DDR5 to jak sama nazwa wskazuje nowa rodzina modułów RAM typu DDR5, która dołączy do obecnych już w sprzedaży wersji DDR4. Jako, że na razie obsługa tego standardu w segmencie konsumenckim możliwa jest tylko na platformach z procesorami Intel Alder Lake-S to w sprzedaży pojawią się wpierw moduły typu UDIMM. Ich specyfikacja jednak nie porywa, mowa o wytycznych ze standardu JEDEC. Innymi słowy jest to taktowanie 4800 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 40-40-40-77 i napięciu 1,1 V. Pojawia się więc pytanie po co tutaj fikuśny radiator.

Rodzina Lexar ARES DDR5 pojawi się w sprzedaży w Europie oraz USA w pierwszym kwartale 2022 roku. Producent nie zdradził sugerowanej ceny w komunikacie prasowym. Udało nam się jednak znaleźć opisywane moduły w azjatyckich sklepach w wersjach 1x 16 GB oraz 2x 32 GB. Pierwszy wariant wyceniono w Indonezji na 2 619 000 rupii, czyli równowartość około 749 złotych. Trudno porównać to z aktualnymi cenami konkurencji w polskich czy europejskich sklepach, bowiem dostępność modułów DDR5 nadal jest niestety mizerna.

Źródło: Lexar