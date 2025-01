Lenovo Legion Tower 5i, 7i oraz LOQ Tower 17IRR9 - nowe komputery stacjonarne dla graczy

Do wkroczenia na rynek przygotowują się komputery stacjonarne dla graczy od firmy Lenovo - zarówno z serii Legion, jak i LOQ. One także zostały zaprezentowane w związku ze zbliżającymi się targami CES 2024. Wśród nowości znajdziemy takie modele, które pozwolą na płynną rozgrywkę w najbardziej wymagające tytuły i umożliwią nam spore możliwości rozbudowy, jak i te przystosowane bardziej dla "zwykłego" użytkownika. Ponownie mamy więc duży wybór jednostek.

Lenovo oprócz zaprezentowanych laptopów dla graczy z serii Legion i LOQ, przedstawiło także nowe modele komputerów stacjonarnych, które powiększają portfolio urządzeń z tej linii. Możemy liczyć na naprawdę wydajne podzespoły, które znalazły się w obudowach o różnych stylach.

Najwydajniejszą jednostką jest Lenovo Legion Tower 7i, który w swojej najlepszej konfiguracji może liczyć na procesor Intel Core i9-13900K, a także kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Na dodatek otrzymamy nawet 64 GB pamięci RAM DDR5 oraz maksymalnie 6 TB nośnik danych. Całości z pewnością nie zabraknie mocy, wszak możemy liczyć na 1200-watowy zasilacz. Obudowa ma pojemność aż 34 l, więc należy do całkiem sporych pod względem gabarytów. Na pokładzie znalazło się także wiele nowoczesnych portów i złącz. Bliźniaczo podobną, choć nieco mniejszą konstrukcją, jest Lenovo Legion Tower 5i. W tym wypadku nadal mamy do czynienia z podzespołami z "wyższej półki", natomiast nie tak wydajnymi, jak w poprzedniku. Mamy bowiem do dyspozycji mniejszą łączną pojemność pamięci RAM, czy też trochę słabszy układ graficzny. Nadal jednak będzie to bardzo dobra jednostka dla graczy, którzy mają bardziej ograniczony budżet. Oba warianty zadebiutują już w styczniu 2024 roku.

Lenovo Legion Tower 7i Lenovo Legion Tower 5i Lenovo LOQ Tower 17IRR9 Procesor Do Intel Core i9-13900K (Raptor Lake) Do Intel Core i9-13900F (Raptor Lake) Do Intel Core i7-14700 Series (Raptor Lake) Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770 (32 EU) Brak Intel UHD Graphics 770 (32 EU) Dedykowany układ graficzny Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Do NVIDIA GeForce RTX 4080 Do NVIDIA GeForce RTX 4060Ti Pamięć RAM Do 64 GB DDR5 (5600 MHz) Do 32 GB DDR5 (5600 MHz) Płyta główna Lenovo Legion Z790, ATX Lenovo Legion B660, mATX Intel B760, mATX Magazyn danych Do 6 TB PCIe Gen4 NVMe M.2 2280 SSD (TLC) Do 2 TB PCIe Gen4 NVMe M.2 2280 SSD (TLC) Do 1 TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD

Do 2 TB 3,5" HDD Złącza 2 x USB 2.0 typu A

1 x Złącze słuchawkowe

1 x Złącze na mikrofon

2 x USB 3.2 Gen 2x2 typu C

3 x USB 3.2 Gen 2 typu A

4 x USB 3.2 Gen 1 typu A

6 x Port Audio w/SPDIF

1 x RJ-45 (2,5 Gb/s) 1 x Złącze słuchawkowe

1 x Złącze na mikrofon

1 x USB 3.2 Gen 2 typu A

4 x USB 3.2 Gen 1 typu A

4 x USB 2.0 typu A

3 x Port Audio

1 x RJ-45 (2,5 Gb/s) 2 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

4 x USB 2.0 typu A

1 x RJ-45 (1 Gb/s)

1 x HDMI 2.1 TMDS

1 x Port Audio Łączność Do Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Zasilacz Do 1200 W (90%) Do 850 W (90%) Do 500 W (92%) Wymiary 211 x 450 x 483 mm 205 x 360 x 411 mm 170 x 304 x 376 mm Waga Od 17 kg Od 16 kg Od 8,4 kg Pojemność 34 l 28 l 17 l System Microsoft Windows 11 Dostępność Styczeń 2024 Maj 2024 Cena Od 2395 euro Od 1199 euro Od 899 euro

Ostatnim z modeli jest Lenovo LOQ Tower 17IRR9. Ten komputer stacjonarny skierowany jest do osób, które cenią sobie minimalistyczny wygląd i niewielkie wymiary obudowy (17 l), ale przy tym oczekują dobrej wydajności w grach. Wersja ta zapewni nam procesory Intela z serii Intel Core i7-14700, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, a także do 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR5. W tym wypadku również mamy do czynienia z szeregiem różnych nowych złącz. Wszystkie komputery mogą skorzystać z najnowszej wersji systemu Windows 11. Jeśli jesteśmy zainteresowani tą edycją, to z zakupem będziemy musieli się wstrzymać do maja 2024 roku.

Źródło: Lenovo