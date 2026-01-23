Lenovo Legion 7 15N1X11 to jeden z pierwszych notebooków dla graczy, wyposażony w układ NVIDIA N1X

Kilka dni temu informowaliśmy o zaktualizowanych planach dotyczących zapowiedzi i premiery chipów NVIDIA N1 oraz N1X. Okazuje się bowiem, że po dłuższym okresie milczenia, oficjalna prezentacja tych układów powinna nastąpić jeszcze przed końcem pierwszego kwartału tego roku, z dostępnością planowaną na drugi kwartał. Wygląda na to, że coś może być na rzeczy, ponieważ w sieci pojawiły się informacje na temat kilku nowych laptopów od Lenovo, które skorzystają z układów NVIDII.

Lenovo Legion 7 15N1X11 to jeden z pierwszych laptopów do gier, wykorzystujących układ NVIDIA N1X. Producent oprócz tego zamierza wprowadzić jeszcze przynajmniej pięć innych modeli z N1 / N1X.

W sieci pojawiły się informacje na temat sześciu notebooków marki Lenovo, które mają wykorzystać układy NVIDIA N1 oraz N1X. Topowym przedstawicielem ma być Lenovo Legion 7 15N1X11, który pozycjonowany (z racji samej podmarki Legion) jako propozycja dla graczy. Co ciekawe, model ten już teraz można znaleźć na stronie producenta, tym samym firma Lenovo poniekąd sama potwierdza istnienie nowej wersji. Notebook ten ma akurat korzystać z mocniejszej wersji NVIDIA N1X. Według nieoficjalnych danych, N1X zaoferuje identyczną liczbę rdzeni CPU (20 rdzeni ARM) oraz GPU (6144 rdzeni CUDA) co chip GB10. Oznaczenie "15N1X11" informuje nie tylko o wykorzystaniu wspomnianego układu NVIDIA N1X, ale również o obecności 15-calowego wyświetlacza.

Według informacji jakie pojawiły się w sieci, Lenovo przygotowuje się na debiut jeszcze pięciu innych modeli laptopów, z czego dwa z nich wykorzystają mocniejszy chip NVIDIA N1X, natomiast pozostałe trzy zaoferują słabszy wariant NVIDIA N1 (tutaj jednak brak nawet nieoficjalnej specyfikacji). Notebooki te, z racji użycia architektury ARM pod rdzenie CPU, będą zgodne zarówno z systemem Linux jak również Windows 11 ARM. Poniżej przedstawiamy jeszcze listę modeli laptopów Lenovo, które mają korzystać z chipów NVIDIA N1(X):

Lenovo Legion 7 15N1X11 - NVIDIA N1X (15 cali)

Lenovo Yoga 9 2w1 16N1X11 - NVIDIA N1X (16 cali)

Lenovo Yoga Pro 7 15N1X11 - NVIDIA N1X (15 cali)

Lenovo Yoga Pro 7 15N1V11 - NVIDIA N1 (15 cali)

Lenovo IdeaPad Slim 5 16N1V11 - NVIDIA N1 (16 cali)

Lenovo IdeaPad Slim 5 14N1V11 - NVIDIA N1 (14 cali)

Źródło: VideoCardz, Lenovo