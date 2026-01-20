NVIDIA N1 oraz N1X mają zostać zaprezentowane jeszcze w tym kwartale. Wkrótce potem pojawią się pierwsze urządzenia

Informacje o układach NVIDIA N1 oraz N1X przewijały się w sieci przez cały 2025 rok, jednak producent oficjalnie nie potwierdził tychże procesorów graficznych dla rynku laptopów oraz desktopów. W międzyczasie otrzymaliśmy natomiast informacje na temat chipu NVIDIA GB10, który jest nie tylko centralnym punktem niewielkich zestawów komputerowych, w tym DGX Spark, ale również chipem, który miał napędzać także wspomniany wcześniej układ N1X. Choć podczas targów CES w Las Vegas ponownie zignorowano ten temat, nowe doniesienia wskazują, że NVIDIA jest bliska oficjalnej prezentacji jednostek N1 oraz N1X.

Według nieoficjalnych informacji, układy NVIDIA N1 oraz N1X zostaną zaprezentowane jeszcze w pierwszym kwartale tego roku, natomiast pierwsze notebooki z chipami Grace-Blackwell trafią do sprzedaży w Q2. NVIDIA ponadto ma już pracować nad nową generacją - N2 - która zadebiutuje jednak nie wcześniej niż w trzecim kwartale 2027 roku.

Według raportu Digitimes (za VideoCardz), jeszcze w tym kwartale roku ma się odbyć oficjalna prezentacja układów NVIDIA N1 oraz N1X. W obu przypadkach chipy te zmierzają do notebooków oraz ewentualnie do zestawów Mini PC. Wariant N1X powinien utrzymać identyczną specyfikację układu NVIDIA GB10. Mowa zatem o wykorzystaniu 20 rdzeni ARM, przygotowanych we współpracy z firmą MediaTek oraz układzie graficznym Blackwell z 6144 rdzeniami CUDA.

Sklepowa premiera pierwszych urządzeń z procesorami graficznymi NVIDIA N1 / N1X powinna się odbyć w drugim kwartale tego roku. Co ciekawe, Digitimes wskazuje również na równolegle trwające prace nad nową generacją NVIDIA N2, gdzie w przypadku części z GPU powinniśmy już otrzymać nowe jednostki obliczeniowe, oparte o architekturę Rubin. W tym jednak przypadku mowa o zapowiedzi najwcześniej w trzecim kwartale 2027 roku. Według ostatnich doniesień, w podobnym czasie NVIDIA może planować prezentację nowej generacji kart graficznych GeForce RTX 6000, również opartą o architekturę Rubin.

Źródło: VideoCardz, Digitimes