LawBreakers - moderzy chcą przywrócić do życia zapomnianego sieciowego shootera od twórców Gears of War

Cliff Bleszinski to absolutny weteran branży, dzięki któremu pojawiło się w niej kilka cenionych do dziś tytułów. Dlatego też gdy kilka lat temu przygotowywał nowy projekt, wydawało się, że twórca takich hitów, jak Unreal Tournament, Jazz Jackrabbit, czy dwie pierwsze odsłony Gears of War wraz z założonym przez siebie studiem zatriumfuje (albo przynajmniej stworzy własną niszę). Tymczasem zainteresowanie opadło dość szybko, a dziś mało kto o projekcie pamięta.

LawBreakers może się doczekać powrotu dzięki grupie fanów. Przedsięwzięcie nazywa się RELB Project i ma za sobą pierwsze otwarte testy.

Choć minęło już blisko siedem lat od nieudanej premiery LawBreakers, w przeszłości Cliff Bleszinski wyraźnie liczył na to, że uda mu się w jakiś sposób reaktywować swoją grę. I wygląda na to, że koniec końców pojawiły się szanse na powodzenie. Od pewnego czasu grupa moderów pracuje nad RELB Project. Ich celem jest przywrócenie do tytułu funkcji online, pozwalającego graczom na ponowną rozgrywkę. Na inicjatywę zwrócił w końcu uwagę sam Bleszinski. W zeszły weekend zaś doszło do otwartej bety - zapewne jednej z wielu.

Nie wiadomo co prawda, kiedy mogłoby dojść do premiery finalnej wersji, natomiast jeżeli jesteście zainteresowani projektem, możecie sprawdzić specjalny kanał na Discordzie. Warto bowiem zaznaczyć, że sama gra zebrała w swoim czasie całkiem dobre oceny i bynajmniej nie słabość rozgrywki stanowiła gwóźdź do trumny. Twórcy nie mieli niestety żyłki do marketingu - i to delikatnie rzecz ujmując. Można powiedzieć, że LawBreakers to pod pewnymi względami duchowy spadkobierca Unreala, gdzie niezwykle szybkie starcia ze zmienną grawitacją toczą między sobą dwa wrogie zespoły. Zamiast jednak np. wplatać w promocję ów nostalgiczny czynnik, postanowiono toczyć otwarty bój z grami spod znaku Overwatcha. Zainteresowanie spadło niezwykle szybko, toteż niedługo prawie nikt nie wchodził do rozgrywki.

Somehow LawBreakers is coming back, see below!!!

---

If you're interested in this weekend's public test or future tests, join the RELB discord server to learn how to get set up and keep up with the current news! https://t.co/1COV57FZQ5 — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) April 13, 2024

Źródło: DSOGaming, Cycu1 (Youtube)