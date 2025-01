Kobo Libra Colour i Kobo Clara Colour - nowe czytniki e-booków z ekranami E Ink Kaleido 3. Świetna oferta w dobrej cenie

Kanadyjska firma Rakuten Kobo, która oferuje czytniki e-booków, jak również cyfrową zawartość dla nich (także audiobooki), zaprezentowała nowe urządzenia będące naprawdę bardzo ciekawą propozycją dla miłośników czytania. Przy okazji są to pierwsze czytniki tej marki, które wykorzystują do działania specjalne ekrany E Ink Kaleido 3. Dzięki nim oprócz odcieni szarości wyświetlane są także kolory. Modele wyróżniają się również swoją całkiem korzystną ceną.

Oferta marki Rakuten Kobo powiększyła się o dwa nowe czytniki e-booków. Pierwszy skierowany jest do osób, które nie chcą wydawać fortuny na tego typu urządzenie, natomiast drugi oferuje większą funkcjonalność, choć także jest dość przystępnie wyceniony.

Kobo Libra Colour

Z dwóch omawianych modeli nieco większe możliwości oferuje nam Kobo Libra Colour. Ten czytnik e-booków zapewnia 7-calowy ekran wykonany we wspomnianej technologii E Ink Kaleido 3, który może skorzystać z dodatkowego podświetlenia (dostępna jest też opcja zmiany barwy na cieplejszą). Konstrukcja z dwoma przyciskami nawigacyjnymi jest wodoodporna. Urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 2050 mAh, który ma pozwolić nawet na 40 dni pracy (w scenariuszu, który obejmuje 30 minut czytania dziennie, jasność ustawioną na 30% i wyłączoną łączność bezprzewodową). Opcjonalną funkcjonalnością jest wsparcie dla rysika, który umożliwi nam tworzenie notatek. Sprzęt możemy zamówić już teraz, aczkolwiek premiera odbędzie się dopiero 30 kwietnia 2024 roku. Kobo Libra Colour nabędziemy pod tym adresem.

Kobo Libra Colour Kobo Clara Colour Wyświetlacz 7" 1264 x 1680 px, E Ink Kaleido 3 z funkcją FastGLR 6" 1448 x 1072 px, E Ink Kaleido 3 z funkcją FastGLR Przednie oświetlenie ComfortLight PRO PPI 300 dla odcieni szarości

150 dla kolorów Procesor 2 x 2,0 GHz Pamięć wbudowana 32 GB 16 GB Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth Złącza USB typu C Norma IP IPX8 - do 60 min na 2 m głębokości Akumulator 2050 mAh 1500 mAh Czas pracy Do kilku tygodni Do kilku tygodni Wymiary i waga 144,6 x 161 x 8,3 mm / 199,5 g 112 x 160 x 9,2 mm / 174 g Obsługiwane formaty EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR Dodatkowe informacje Obsługa rysika Kobo Stylus 2 (319 zł) - Dostępność 30 kwietnia 2024 roku Cena 999 zł 699 zł

Bardziej budżetową opcją jest z kolei Kobo Clara Colour. Urządzenie oferuje wyświetlacz o tych samych możliwościach, natomiast jest on trochę mniejszy. W tej konstrukcji nie spotkamy się jednak z fizycznymi przyciskami, choć nadal jest chroniona przed wodą. Warto wspomnieć, że oba modele zostały wykonane z plastiku, który pochodzi z recyklingu. Pod względem czasu pracy możemy liczyć na 42 dni użytkowania, jeśli warunki będą identyczne, co w przypadku omówionej przed chwilą pozycji. Do obu wariantów dostępne są etui, które możemy nabyć od razu przy zakupie. Kobo Clara Colour kupimy już w cenie 699 zł, a stronę z produktem znajdziemy tutaj. Trzeba przyznać, że jest to bardzo ciekawa propozycja — szczególnie w tej kwocie.

Kobo Clara Colour

Źródło: Rakuten Kobo