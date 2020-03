AMD RDNA 2 - informacje o kartach oraz wsparciu dla Ray Tracingu

Nie tak dawno Microsoft pochwalił się mocą obliczeniową układu graficznego zastosowanego w nadchodzącej konsoli Xbox Series X - układ AMD bazujący na architekturze RDNA 2 ma osiągać wydajność na poziomie 12 TFLOPS, a także sprzętowo obsługiwać technikę Ray Tracingu. O ile wciąż nie wiemy kiedy zadebiutują konsumenckie karty AMD Radeon bazujące na nowej architekturze oraz usprawnionym procesie 7 nm+, o tyle być może więcej szczegółów poznamy podczas wydarzenia AMD Financial Analyst Day, które odbędzie się już jutro w godzinach wieczornych czasu polskiego. Według plotek, jakie w ostatnich godzinach pojawiły się w sieci, podczas konferencji udział ma wziąć także firma Microsoft, która miałaby zaprezentować działanie sprzętowego Ray Tracingu na przykładzie niezapowiedzianego tytułu wyścigowego od Turn 10 Studios.

Według najnowszych doniesień, podczas AMD Financial Analyst Day mamy dowiedzieć się nowych informacji na temat kart Radeon bazujących na architekturze RDNA 2, a także zobaczyć możliwości zaimplementowanego tam Ray Tracingu.

Poniższe informacje to obecnie jedynie plotki, jednak na ich ewentualne potwierdzenie lub zaprzeczenie nie będziemy czekać długo - mowa bowiem o przekazaniu konkretnych informacji dotyczących architektury RDNA 2 oraz prezentacji możliwości sprzętowego Ray Tracingu na przykładzie konsoli Xbox Series X. Według informacji jakie pojawiły się w sieci, w konferencji AMD Financial Analyst Day ma wziąć udział także firma Microsoft, by zaprezentować "niezapowiedziany tytuł wyścigowy" z włączonym Ray Tracingiem. Tytuł, nad którym pracuje studio Turn 10 Studios, a więc najprawdopodobniej może chodzić o Forzę Mororsport 8, tym bardziej że prezentacja ma się odbyć w deszczowych warunkach pogodowych (oczywiście w grze). Dodatkowo możliwości Xboxa Series X mają zostać pokazane na przykładzie Forzy Horizon 4, która zostanie odpalona w natywnej rozdzielczości 4K, przy 120 klatkach na sekundę.

Podczas konferencji AMD ma również ujawnić pierwsze szczegóły dotyczące samej implementacji Ray Tracingu, która ma być od 30 do 50% bardziej efektywna (mniej zasobożerna) od tego, co oferuje NVIDIA przy pierwszej generacji układów GeForce RTX z dedykowanymi jednostkami dla Ray Tracingu. W sieci pojawiły się także doniesienia dotyczące desktopowych kart Radeon, bazujących na architekturze RDNA 2. Według doniesień, w sprzedaży mają pojawić się trzy różne układy (być może właśnie podczas konferencji AMD dowiemy się o nich więcej), z czego topowy układ ma oferować moc obliczeniową na poziomie 18-19 TFLOPS i kosztować 999 dolarów. Oprócz tego mówi się, że AMD oraz Microsoft pracują nad wdrożeniem Ray Tracingu do platformy Azure bazującej na chmurze. Na potwierdzenie lub zaprzeczenie tych informacji będziemy musieli poczekać do jutra - konferencja AMD powinna rozwiać większość wątpliwości oraz plotek.

