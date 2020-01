AMD Radeon z obsługą Ray Tracingu i Zen 3 pojawią się w 2020 roku

Konferencja AMD na targach CES 2020 obfitowała w kilka wyczekiwanych zapowiedzi. Otrzymaliśmy w końcu oficjalnie nową generację mobilnych APU o kodowej nazwie Renoir, które wykorzystują architekturę Zen 2. Zapowiedziano desktopowy układ graficzny Radeon RX 5600 XT oraz mobilne układy Radeon RX 5600M i Radeon RX 5700M. Wreszcie ujawniono specyfikację, datę premiery sklepowej oraz cenę 64-rdzeniowego i 128-wątkowego Threadrippera 3990X. Niektórzy jednak byli zawiedzeni brakiem jakichkolwiek informacji na temat mocniejszych Navi z obsługą Ray Tracingu oraz procesorów Ryzen wykorzystujących architekturę Zen 3. W rozmowie z portalem Anandtech, CEO firmy, Lisa Su, potwierdziła jednak, że w tym roku doczekamy się kolejnych ekscytujących zapowiedzi.

CEO firmy AMD, Lisa Su, potwierdziła w Las Vegas, że w tym roku nastąpi premiera zarówno desktopowych procesorów Zen 3 jak również kart graficznych Radeon z obsługą Ray Tracingu.

Dr Lisa Su, która obecnie kieruje firmą AMD, w rozmowie z redakcją Anandtech, pokreśliła, że rynek high-endowych kart graficznych jest dla nich bardzo ważny i w tym roku możemy liczyć na zapowiedź i premierę dużego NAVI, które będzie także obsługiwać technikę śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, czyli Ray Tracing. Z kolei portal VideoCardz dotarł do anonimowych pracowników firm będących partnerami AMD przy produkcji niereferencyjnych układów graficznych. Z przedstawionych informacji wynika, iż nowa generacja RDNA (RDNA+ lub RDNA 2) cechuje się lepszą sprawnością energetyczną od obecnie dostępnych układów NAVI. Nadchodzące układy od AMD mają być na równi, lub nawet wydajniejsze od obecnych flagowych kart NVIDIA GeForce RTX. Niestety żadne konkretne informacje nie padły, a najbliższym przystankiem, gdzie możemy się pierwszych szczegółów dowiedzieć będą targi Computex.

Lisa Su w rozmowie z redakcją Anandtech podkreśliła również, że w tym roku w sprzedaży pojawią się desktopowe procesory Ryzen serii 4000, które będą wykorzystywały architekturę Zen 3. To, że podczas targów CES nie ujawniono szczegółów, nie oznacza że procesory nie pojawią się w tym roku. W tym wypadku więc AMD również z pewnością spokojnie poczeka do targów Computex, które będą idealnym momentem na oficjalną zapowiedź procesorów Zen 3, tak jak to miało miejsce z prezentacją Ryzenów serii 3000 (Zen 2) w ubiegłym roku... także na Computexie.

PS: AMD potwierdziło, że następna generacja mobilnych APU (pojawią się na początku 2021 roku) będzie łączyła architektury Zen 3 (w przypadku procesora) oraz RDNA 2 (w przypadku zintegrowanych układów NAVI)

Źródło: Anandtech, VideoCardz