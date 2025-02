Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4060 dostępne poniżej ceny sugerowanej. W polskich sklepach pojawiły się pierwsze promocje

Niedawne premiery kart graficznych ze średniej półki cenowej trudno określić mianem udanych. Zarówno GeForce RTX 4060 Ti, jak i RTX 4060 zostały chłodno przyjęte przez recenzentów oraz społeczność graczy. Niewielkie zainteresowanie bardzo szybko znalazło odzwierciedlenie w ofertach sklepów. Na polskim rynku bez trudu znajdziemy modele, których obniżki sięgnęły nawet kilkunastu procent względem ceny ustalonej przez producenta.

Gracze nie musieli długo czekać na spadek cen najnowszej karty graficznej NVIDII. Najtańsze modele GeForce RTX 4060 kupimy poniżej 1400 zł.

Karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 4000 nie cieszą się dużą popularnością. Krytyka dotyczy przede wszystkim niezadowalającego wzrostu wydajności względem poprzedniej generacji oraz celowego ograniczania podsystemu pamięci, przez co posiadacze monitorów o wysokiej rozdzielczości są zmuszeni do zakupu droższych modeli. Producent co prawda próbuje podnieść atrakcyjność swojej oferty poprzez liczne dodatki (m.in. gratisowe Diablo IV), jednak ostatecznym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe jest cena. Mimo że od premiery GeForce RTX 4060 minęły zaledwie trzy dni, to w polskich sklepach możemy już znaleźć pierwsze promocje na GPU wykorzystujące najnowszy układ oparty na architekturze Ada Lovelace.

Największe obniżki zaobserwujemy w przypadku autorskich modeli marki Palit. Palit GeForce RTX 4060 StormX dostępny jest za 1359 zł, a więc względem ceny ustalonej przez NVIDIĘ (1549 zł) mowa o spadku o dwanaście procent. Za rozsądnie wycenioną możemy uznać także wersję Dual, która została wyposażona w znacznie lepszy układ chłodzenia z dwoma wentylatorami. Konstrukcje pozostałych producentów również doczekały się korekty cen, jednak są one zdecydowanie skromniejsze. Gainward GeForce RTX 4060 Ghost oferowany jest za 1429 zł, a za INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2 zapłacimy 1459 zł.

Źródło: Ceneo, Morele