Jaka obudowa do komputera? Polecane obudowy komputerowe na sierpień 2024. Poradnik zakupowy od 200 do 2000 złotych

Jaka obudowa do komputera? Która jest najlepsza? Ile trzeba zapłacić za porządną skrzynkę? Wybrać model od Corsair, be quiet!, Endorfy, Lian Li, Phanteks czy Fractal? Takie pytania pojawiają się nieustannie, ponieważ obudowa jest najbardziej wyeksponowanym elementem praktycznie każdego blaszaka. Najprawdopodobniej będzie też użytkowana długimi latami i powinna przeżyć kilka modernizacji zestawu. Właśnie dlatego stanowi bardzo istotną część układanki. Przygotowaliśmy więc publikację, która znacznie ułatwi wybór odpowiedniej obudowy - poradnik zakupowy w przedziałach cenowych od 200 do 2000 złotych. Jeśli szukaliście sprawdzonych propozycji, to nareszcie trafiliście pod właściwy adres.

Autor: Sebastian Oktaba

Niniejszy poradnik skierowany jest zarówno do kompletnych laików, jak i bardziej doświadczonych użytkowników, mając za zadanie ułatwienie wyboru optymalnej obudowy dla zestawu komputerowego. W jednym miejscu zebraliśmy specyfikację kilkudziesięciu różnych modeli, które testowaliśmy na łamach PurePC lub chociaż mieliśmy w swoich rękach. Mowa o konstrukcjach z niskiego, średniego i wysokiego pułapu cenowego, które powinny zadowolić zarówno zwolenników prostych obudów, jak i graczy stawiających na agresywniejszą stylistykę oraz podświetlenie RGB LED. Bowiem o ile wydajność procesora czy karty graficznej każdy możne sprawdzić na wykresach czy filmach dostępnych na portalach, tak o jakości zastosowanych materiałów, dokładności spasowania elementów czy kulturze pracy i temperaturach danej obudowy informacji w internecie jest zdecydowanie mniej.

Zawsze warto się upewnić, że upatrzona obudowa zmieści się nam na/pod biurkiem oraz co ważniejsze, że pomieści wszystkie nasze podzespoły.

Chociaż na rynku funkcjonuje istne zatrzęsienie producentów oferujących jeszcze więcej różnych modeli obudów, najlepiej kierować się określonymi wytycznymi, które pomogą Wam zweryfikować czy upatrzona obudowa jest warta zainteresowania. Oczywiście nie mówimy tutaj o wyglądzie - to zawsze będzie kwestia indywidualna. Jeden lubi płomienie, gamingowe zwierzęta i pstrokate kolory, inny stawia na minimalizm i kruczoczarną kolorystykę. Zakładając, że macie sztywno ustalony budżet i odłożone pieniądze, warto zwrócić uwagę na poniższe parametry oraz kluczowe elementy konstrukcji, które musicie ZAWSZE sprawdzić przed zakupem nowej obudowy. Jeśli któryś z nich nie będzie kompatybilny z Waszymi podzespołami albo artystyczną wizją, powinniście poszukać innego kandydata spełniającego poniższe kryteria:

Ilość miejsca na podzespoły - wpierw sprawdzamy czy nasza upatrzona obudowa kompatybilna jest z posiadaną przez nas płytą główną: ATX, mATX, Mini-ITX, eATX itp. Następnie sprawdzamy długość i szerokość karty graficznej, gdzie drugi parametr opisywany jest najczęściej jako: 2, 2,5- lub 3-slotowa. Później trzeba upewnić się jeszcze czy wysokość chłodzenia procesora będzie odpowiednia, inaczej nie zamkniemy panelu bocznego. Na koniec zostanie nam ilość miejsca na zasilacz i pamiętajcie o miejscu na okablowanie.

- wpierw sprawdzamy czy nasza upatrzona obudowa kompatybilna jest z posiadaną przez nas płytą główną: ATX, mATX, Mini-ITX, eATX itp. Następnie sprawdzamy długość i szerokość karty graficznej, gdzie drugi parametr opisywany jest najczęściej jako: 2, 2,5- lub 3-slotowa. Później trzeba upewnić się jeszcze czy wysokość chłodzenia procesora będzie odpowiednia, inaczej nie zamkniemy panelu bocznego. Na koniec zostanie nam ilość miejsca na zasilacz i pamiętajcie o miejscu na okablowanie. Waga obudowy - Zasadniczo im wyższa, tym lepsza - z wyjątkiem niewielkich komputerów, które zabieracie ze sobą w podróż. Waga jednoznacznie mówi nam o zastosowanych materiałach. Jeśli jest wysoka, to producent zastosował grubsze blachy czy mniejszą ilość tworzyw sztucznych, natomiast niska sugeruje oszczędności w budowie. Te mogą skutkować łatwym wyginaniem się elementów, łamaniem zaczepów czy wpadaniem paneli bocznych w wibracje i tym samym skutkujące głośniejszą pracą komputera.

- Zasadniczo im wyższa, tym lepsza - z wyjątkiem niewielkich komputerów, które zabieracie ze sobą w podróż. Waga jednoznacznie mówi nam o zastosowanych materiałach. Jeśli jest wysoka, to producent zastosował grubsze blachy czy mniejszą ilość tworzyw sztucznych, natomiast niska sugeruje oszczędności w budowie. Te mogą skutkować łatwym wyginaniem się elementów, łamaniem zaczepów czy wpadaniem paneli bocznych w wibracje i tym samym skutkujące głośniejszą pracą komputera. Ilość i rodzaj filtrów przeciwkurzowych - Niezbędne minimum to filtr na froncie i pod zasilaczem, bowiem to tamtędy zawsze zasysane jest powietrze. Obudowa bez filtrów na topie albo z tyłu sobie poradzi, gdyż tamtędy odprowadzane jest przeważnie ciepłe powietrze. Dobrze jednak gdy oferuje zewnętrzny dostęp do filtrów, co przyśpiesza i ułatwia ich czyszczenie bez ryzyka zabrudzenia podzespołów w środku obudowy. Najlepsze są rozwiązania magnetyczne lub na specjalnych, wysuwanych ramkach. Najgorsze zaś zwykłe kawałki siatki wciskane w niewygodne zaczepy czy kawałki gąbki. Pamiętajcie też, ze sama siatka mesh to nie jest jeszcze filtr - przepuszcza ona większość kurzu i drobinek.

- Niezbędne minimum to filtr na froncie i pod zasilaczem, bowiem to tamtędy zawsze zasysane jest powietrze. Obudowa bez filtrów na topie albo z tyłu sobie poradzi, gdyż tamtędy odprowadzane jest przeważnie ciepłe powietrze. Dobrze jednak gdy oferuje zewnętrzny dostęp do filtrów, co przyśpiesza i ułatwia ich czyszczenie bez ryzyka zabrudzenia podzespołów w środku obudowy. Najlepsze są rozwiązania magnetyczne lub na specjalnych, wysuwanych ramkach. Najgorsze zaś zwykłe kawałki siatki wciskane w niewygodne zaczepy czy kawałki gąbki. Pamiętajcie też, ze sama siatka mesh to nie jest jeszcze filtr - przepuszcza ona większość kurzu i drobinek. Aranżacja wnętrza i funkcjonalność - Jeśli często majstrujecie w swoim komputerze albo nie macie dużego doświadczenia ze składaniem PCtów, to może być bardzo ważny punkt, który oszczędzi Wam sporo nerwów. Najprościej rzecz ujmując chodzi o miejsce za tacką płyty głównej (najlepiej 20 milimetrów lub więcej), opaski rzepowe lub zaczepy na opaski zaciskowe, gumowe tuleje w otworach na okablowanie, ilość i rozmieszenie otworów do przeprowadzenia wtyczek zasilających, SATA itd. Warto też zwrócić uwagę jak montowane są HDD i SSD - przykręcane, wciskane, a może mają specjalne saneczki? Pierwsze rozwiązanie jest najmniej wygodne i przeważnie potrafi przenosić wibracje na obudowę w przypadku starych i/lub szybkich (wysokie RPM) dysków talerzowych.

- Jeśli często majstrujecie w swoim komputerze albo nie macie dużego doświadczenia ze składaniem PCtów, to może być bardzo ważny punkt, który oszczędzi Wam sporo nerwów. Najprościej rzecz ujmując chodzi o miejsce za tacką płyty głównej (najlepiej 20 milimetrów lub więcej), opaski rzepowe lub zaczepy na opaski zaciskowe, gumowe tuleje w otworach na okablowanie, ilość i rozmieszenie otworów do przeprowadzenia wtyczek zasilających, SATA itd. Warto też zwrócić uwagę jak montowane są HDD i SSD - przykręcane, wciskane, a może mają specjalne saneczki? Pierwsze rozwiązanie jest najmniej wygodne i przeważnie potrafi przenosić wibracje na obudowę w przypadku starych i/lub szybkich (wysokie RPM) dysków talerzowych. Kultura pracy - Im większa średnica dołączonego wentylatora, tym przeważnie ciszej pracuje. Im wyższe prędkości obrotowa, tym gorsza kultura pracy. Jest to co prawda spore uogólnienie, ale jak najbardziej prawdziwe. Przede wszystkim liczy się jednak marka i trzeba pogodzić się z tym, że tanie obudowy parowane są raczej z tanimi, chińskimi wentylatorami. Jednak drogie obudowy nie zawsze mają wybitnie ciche "śmigła", zwłaszcza gdy mowa o efekciarskich propozycjach z podświetleniem RGB LED. Sporo pomóc w wyciszeniu naszego komputera mogą też fabryczne maty wygłuszające, zwłaszcza gdy są grube i porządne.

Na zakończenie mamy jeszcze nie tyle cechę obudowy, co "mądrość ludową" brzmiącą - obudowa nastawiona na kulturę pracy zawsze cechować będzie się nieco wyższymi temperaturami podzespołów. W końcu ma zatrzymywać wewnątrz komputera niepożądane dźwięki. Temperatury będą gorsze również w przypadku konstrukcji, które po bokach, na górze i/lub z przodu obudowy wyposażone są w szklane panele. Z drugiej jednak strony obudowa, która oferuje jak najlepszą cyrkulację powietrza, czyli posiada front i top z siatki, często będzie miała gorszą kulturę pracy. Nie zatrzymuje ona bowiem tak dobrze fal dźwiękowych, a często dodatkowo posiada sporo wysokoobrotowych wentylatorów. Na koniec tylko pragnę poinformować, że niniejszy poradnik ma formę kwartalną i aktualizowany będzie co trzy miesiące. Przygotowywany jest we współpracy ze sklepem morele.net, będąc rozszerzeniem cyklu polecanych zestawów komputerowych o polecane monitory i polecane peryferia.