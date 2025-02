Jak zatrzymać aplikacje systemowe w Androidzie i oszczędzać zasoby telefonu oraz energię? Skorzystaj z Shizuku + Ice Box

Część z Was zapewne dobrze pamięta, że kiedyś sprzedawane były smartfony w wersji Google Play Edition. Były to urządzenia różnych producentów, które wyróżniały się głównie tym, że działały pod kontrolą systemu Android w czystej wersji, czyli bez tak zwanej nakładki. W praktyce oznacza to, że nie były obciążone dodatkową nakładką graficzną, nie miały zestawu funkcji charakterystycznych dla danego producenta oraz przede wszystkim były pozbawione szeregu zainstalowanych fabrycznie aplikacji. Dla części osób taki odchudzony Android był atrakcyjną alternatywą, ponieważ zużywał mniej zasobów smartfonu i potencjalnie mógł działać szybciej lub zachować lepszą optymalizację. Niestety już od początku 2015 roku smartfony Google Play Edition przestały być sprzedawane. Poniekąd spadkobiercą tego pomysłu jest program Android One, ale jak wiadomo, obejmuje on głównie tanie i proste modele smartfonów. Czy można jednak pozbyć się systemowych aplikacji, w dowolnym telefonie z Androidem?

Autor: Tomasz Duda

W systemie Android część aplikacji można odinstalować bardzo łatwo, ale są też takie, których nie da się łatwo pozbyć. Jasne, że niekiedy można przeprowadzić zabieg tak zwanego rootowania, które w najprostszych słowach obejmuje wyłączenie odpowiednich zabezpieczeń po to, aby można było wprowadzać głębokie modyfikacje, w tym również usuwanie aplikacji systemowych, których normalnie nie da się odinstalować. Jednak proces rootowania raczej nie jest przyjazny dla osób początkujących, a przy nieuwadze lub odstępstwie od procedury może doprowadzić do poważnego uszkodzenia systemu. Wiele znanych mi osób korzysta z telefonów z Androidem, ale nie znam ani jednej (poza niektórymi redaktorami), która wykonywałaby rootowanie na swoim urządzeniu mobilnym. Większość nawet nie słyszała o takim pojęciu. Na szczęście opisana tutaj metoda nie wymaga rootowania, a mimo to umożliwia skuteczne zamrożenie aplikacji systemowych. Wystarczy skorzystać z dwóch programów, które są oficjalnie dostępne w sklepie Google Play: Shizuku oraz Ice Box.

Zamrażanie aplikacji ma swoje zalety i wady. Z jednej strony nie uwalnia pamięci masowej, ale z drugiej strony jest to proces dość bezpieczny i łatwy do cofnięcia w razie problemów. Możesz zatrzymać aktywność aplikacji systemowych, zmniejsza obciążenie komponentów telefonu i potencjalnie wydłużyć czas pracy na baterii.

Usuwanie aplikacji systemowych to nie zawsze jest dobry pomysł. Lepiej je zamrozić

Dodatkowa nakładka graficzna oraz programy i procesy, których nie da się łatwo usunąć, mogą być przez część osób uznawane za tak zwany bloatware, czyli zbędne, niechciane oprogramowanie. Może ono obciążać procesor i pamięć telefonu, a potencjalnie również wpływać na zwiększenie zużycia energii z akumulatora (skracać czas pracy). Warto jednak brać pod uwagę to, że nawet jeśli ktoś ma możliwość całkowitego usunięcia aplikacji systemowych, to nie zawsze warto to robić. Jeśli przez przypadek usunięty zostanie bardzo ważny komponent, to istnieje ryzyko wystąpienia istotnych błędów podczas działania systemu lub aplikacji, a w ekstremalnych przypadkach nawet uszkodzenia systemu do tego stopnia, że smartfon przestanie się włączać. Dlatego poniższa metoda jest znacznie bezpieczniejsza, bo nie obejmuje usuwania aplikacji, lecz umożliwia skuteczne zatrzymanie ich działania (zamrożenie). Taka zamrożona aplikacja nie będzie aktywna i dzięki temu nie obciąża procesora i nie zużywa energii.

Jak zamrozić aplikacje systemowe w telefonie z Androidem?

Zainstaluj na smartfonie dwie aplikacje: Shizuku oraz Ice Box (obie z oficjalnego sklepu Google Play). Shizuku jest apką, która daje możliwość modyfikacji programów systemowych bez roota, natomiast sama zmiana wprowadzana jest w drugiej apce: Ice Box. Najpierw otwórz Shizuku i dotknij przycisku Parowanie. Pojawi się prośba o zezwolenie na wyświetlanie powiadomień przez ten program. Dotknij przycisku Ustawienia powiadomień, a następnie pojawi się menu, w którym włącz Wszystkie powiadomienia z aplikacji Shizuku. Teraz program wyświetli krótkie instrukcje jak postępować dalej. Kolejnym koniecznym krokiem jest zatem otwarcie Opcji programisty (tutaj pod nazwą Opcje developerskie). Jeśli nie masz jeszcze aktywowanych Opcji programisty w systemie Android, to teraz należy to zrobić.

Wejdź w Ustawienia i skorzystaj z wyszukiwarki na samej górze. Wpisz w niej “Numer kompilacji” i użyj wyświetlonej poniżej opcji o tej samej nazwie. Gdy wyświetli się odpowiednie menu, kilkukrotnie dotknij pozycji Numer kompilacji. Dzięki temu w ustawieniach pojawią się Opcje programisty. Jeśli nie możesz ich zlokalizować, to skorzystaj ponownie z wyszukiwarki ustawień. Upewnij się, że smartfon jest połączony z siecią Wi-Fi. Po otworzeniu opcji programisty, przejdź do sekcji Debugowanie i tutaj włącz opcję: Debugowanie bezprzewodowe. Wyświetli się pytanie, czy zezwolić w tej sieci Wi-Fi, dotknij przycisku Zezwól. Teraz wejdź w Debugowanie bezprzewodowe i dotknij opcji: Sparuj urządzenie przy pomocy kodu parowania. Wyświetli się okienko z kodem, a aplikacja Shizuku rozpozna to i wyświetli powiadomienie. Dotknij go i w odpowiednim miejscu wpisz ten kod. Jeśli będzie on poprawny, to pojawi się kolejne powiadomienie: “Parowanie przebiegło pomyślnie”. Otwórz aplikację Shizuku ponownie i tym razem dotknij przycisku Start, by rozpocząć jej działanie w tle.

Teraz możesz otworzyć drugą z zainstalowanych wcześniej aplikacji, czyli Ice Box. Nie jest ona przetłumaczona na język polski, ale obsługa nie powinna sprawić problemów, bo jest dość intuicyjna. Najpierw wyświetli się prośba o zezwolenie na wyświetlanie powiadomień - dotknij przycisku Zezwól. Następnie zapoznaj się ze wstępnymi informacjami (przesuń kilka ekranów palcem z prawej do lewej strony). Gdy wyświetli się ekran o nazwie Choose Work Mode wybierz w nim skonfigurowaną wcześniej aplikację Shizuku Manager. Pojawi się pytanie, czy zezwolić aplikacji Ice Box na dostęp do Shizuku - dotknij przycisku Zawsze zezwalaj. Może wyświetlić się też informacja, że po ponownym uruchomieniu smartfonu konieczne będzie ponowne autoryzowanie Shizuku Manager, ale to nie stanowi wielkiego problemu, bo telefonów nie restartujemy aż tak często. Oczywiście jest opcja automatycznego wykonania tej czynności, gdy telefon ma zrobione rootowanie, ale nie jest to absolutnie konieczne.

Na końcu pojawi się coś na kształt półprzezroczystej nakładki z przyciskiem APPS na dole. Dotknij go. Od tego momentu sprawa wygląda bardzo prosto. Po prostu pojawi się lista aplikacji podzielona na dwie karty. W pierwszej zawarte są zwykłe programy, z których korzysta użytkownik, a w drugiej znajdują się aplikacje systemowe. Aby skutecznie wstrzymać działanie tych aplikacji, na których Ci zależy, po prostu dotknij ich (może być wiele na raz), a następnie na dole wyświetlacza dotknij opcji Freeze (zamróź). Od tego momentu zakończą one swoją aktywność i nie będą już używały zasobów procesora, ani pamięci RAM, więc pośrednio nie będą zużywały energii. Dzięki temu możesz niejako wyłączyć bloatware w telefonie. Nie usuwasz go trwale, więc nie uwalniasz pamięci masowej, ale zaletą jest to, że nie powoduje to żadnego trwałego zagrożenia dla działania systemu Android. Zawsze możesz cofnąć tę zmianę, wchodząc w Ice Box i wybierając przy konkretnych aplikacjach opcję Defrost (odmróź).