Jak utworzyć alias na swoim koncie Gmail i kiedy warto to zrobić? Poradnik krok po kroku

Relatywnie nowoczesne smartfony powstały zaledwie kilkanaście lat temu. Pierwszy iPhone to rok 2007, a Androida można było dostać w 2008 roku na urządzeniu HTC Dream, w Polsce znanym jako Era G1). Do dzisiaj pamiętam, jak trzymałem oba w dłoni i wtedy lepsze wrażenie zrobił na mnie drugi z nich. W każdym razie chodzi mi o to, że mam uczucie, jakby od tego czasu nie minęło 15 - 16 lat, lecz było to w zupełnie innych czasach, innej rzeczywistości i innym życiu. Technologia poszła do przodu pod bardzo wieloma względami: systemy operacyjne, aplikacje, łączność, procesory, aparaty itd. Jednak są też rzeczy, które przez znacznie dłuższy czas zmieniły się w niewielkim stopniu i wciąż są w tych smartfonach wykorzystywane na porządku dziennym. Jednym z przykładów może być poczta elektroniczna, czyli tzw. e-mail.

Autor: Tomasz Duda

Jestem niemal pewny, że większość z Was nie ma w telefonie jednego komunikatora, lecz kilka różnych. Rozmowy tekstowe, głosowe, czaty grupowe, wieloosobowe połączenia wideo, emotikony, animacje, przeróżne ulepszacze i upiększacze, łączność szyfrowana, oddzielna apka do rozmów służbowych i prywatnych, a to dopiero początek. Możliwości komunikacji na wszelkie sposoby są potężne i większość z nich mamy niemal zawsze pod ręką w smartfonie. Jednak stary, poczciwy e-mail jakimś cudem nie chce się poddać. Mimo że zmierzch tej technologii zapowiadano już przynajmniej kilka razy, to e-mail wciąż trzyma się zaskakująco dobrze i raczej nie słychać zbyt wielu głosów mówiących, że jest on zupełnie niepotrzebny. Wręcz przeciwnie, komunikatory po prostu go uzupełniają, a nie zastępują. Jednym z powodów może być to, że e-mail jest bardziej oficjalną formą komunikacji.

Alias e-mail może pomóc efektywniej korzystać z poczty, ułatwiając gromadzenie i kategoryzowanie setek wiadomości, które trafiają na Twoją skrzynkę pocztową codziennie, zarówno służbowo, jak i prywatnie. Zobacz, jak utworzyć alias w Gmailu.

Gdy chcesz służbowo wysłać ważną propozycję współpracy biznesowej do przedstawiciela innej firmy, to raczej nie piszesz od niechcenia kilku zdań na Messengerze, bez interpunkcji, ale za to z milionem błędów i emotek. Otwierasz klienta pocztowego lub przeglądarkę i relatywnie starannie komponujesz wiadomość, zachowując często różne formy grzecznościowe i dołączając do tego swoich przełożonych lub współpracowników. Dlaczego? Bo pod tym względem e-mail jest zbliżony do klasycznej, papierowej korespondencji, z tą zaletą, że możesz umieścić w nim dodatkowe pliki, linki itp. W prywatnej korespondencji wykorzystujemy e-mail rzadziej, bo taka forma nie jest konieczna i preferujemy komunikację w czasie rzeczywistym. Gdzie w tym wszystkim mieści się główny temat tego wpisu, czyli alias e-mail?

Co to jest alias e-mail i do czego się przydaje?

W najprostszych słowach alias to jedna z form przekierowania poczty z wielu adresów (stanowiących aliasy), na jeden główny. Po prostu: jedna poczta, by władać nimi wszystkimi. Weźmy pod uwagę choćby dwa przypadki. Pierwszy z nich dotyczy służbowego konta pocztowego. Wyobraź sobie, że masz małą, jednoosobową firmę i otrzymujesz w jej obrębie wiadomości w wielu różnych sprawach. Dla niektórych osób może być wygodniej i łatwiej, jeśli zamiast obsługiwać kilka adresów e-mail i odbierać z nich wiadomości, po prostu mają jeden adres główny, ale z kilkoma połączonymi aliasami (np. oddzielnie dla spraw technicznych, księgowych, zapytań o współpracę itp.). W takim przypadku e-maile wysyłane na te aliasy spływać mogą na jeden, docelowy adres. Druga sytuacja ma bardziej prywatny charakter. Niekiedy bywa tak, że komunikujemy się z osobami, wobec których z góry zakładamy pewną dozę nieufności, więc nie chcemy używać swojego głównego adresu, obawiając się, że może on gdzieś wypłynąć lub być użyty w nieodpowiednim celu. Zasada jest prosta: nie rozdawaj swojego najcenniejszego adresu e-mail, jeśli to nie jest konieczne. Tutaj również przyda się jeden lub kilka aliasów, którymi możemy się posłużyć, gdy taka jest potrzeba.

Jak stworzyć alias na poczcie Gmail?

Rzecz jasna wielu usługodawców pozwala tworzyć aliasy, ale jedną z najbardziej znanych i niezwykle szeroko wykorzystywanych usług poczty elektronicznej, jest Gmail. Dlaczego? Ponieważ miliardy osób na świecie korzystają ze smartfonów z systemem Android, tworzonym przez Google, a także używają aplikacji tego producenta i przeróżnych rozwiązań w chmurze. One wszystkie powiązane są z Twoim adresem poczty Gmail, którym nie zawsze warto się chwalić na lewo i prawo. Czasami lepiej jest podać komuś inny, mniej “wrażliwy” lub cenny adres. Aby dodać alias do poczty Google, należy otworzyć Gmail w przeglądarce i zalogować się, a następnie wejść w Ustawienia (ikona trybu w prawym, górnym narożniku).

W wyświetlonym menu trzeba kliknąć przycisk Zobacz wszystkie ustawienia, a następnie wejść w kartę Konta i importowanie. Tutaj w sekcji “Wyślij jako” kliknij Dodaj inny adres e-mail. Pojawi się nowe okienko z żółtym tłem. Podaj konieczne dane: wpisz imię i nazwisko (lub np. nazwę firmy), a następnie adres e-mail, z którego poczta ma być przekierowana na Twój główny mail oraz koniecznie zaznacz opcję Traktuj jako alias. Później kliknij przycisk Dalej. W tym momencie należy podkreślić jedną istotną sprawę. Jeśli konta będące aliasami też są stworzone w usłudze Gmail, to procedura jest uproszczona - po prostu usługa poprosi Cię o weryfikację. Wyśle e-mail z linkiem na adres, który starasz się połączyć jako alias. Po kliknięciu w ten link wyświetli się okienko z przyciskiem Potwierdź. Jego kliknięcie kończy cały proces.

Warto też dodać, że poczta spływająca na aliasy może, ale nie musi pojawiać się w Twojej skrzynce głównej. Bez problemu przekierujesz ją do odpowiedniej kategorii lub etykiety. Tych etykiet można stworzyć wiele, np. w zależności od tego, jaki jest główny temat wiadomości nadchodzących na dany alias. W tym celu należy w oknie głównym poczty, po prawej stronie pola wyszukiwarki na samej górze, kliknąć przycisk Pokaż opcje wyszukiwania. Następnie w polu “Do” wpisać adres danego aliasu i na dole kliknąć Utwórz filtr. W kolejnym kroku trzeba zaznaczyć pole Zastosuj etykietę i wybrać odpowiednią dla danego aliasu. Jeśli nie ma takowej, to można utworzyć nową. Na końcu ponownie klikasz Utwórz filtr i to wszystko. Od teraz wiadomości wysyłane na dany alias będą od razu “chowane” pod etykietą.

Oprócz tego należy podkreślić, że Google pozwala też dodawać aliasy z kont niebędących w usłudze Gmail. Wtedy jest odrobinę trudniej, bo trzeba podać prawidłowy serwer SMTP, numer portu, określić zabezpieczenie TLS lub SSL i oczywiście wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło do konta będącego aliasem. Bywają też takie sytuacje, że nie chcesz w ogóle podawać swojego stałego adresu e-mail, np. podczas tworzenia konta w usłudze, z której chcesz skorzystać tylko jednorazowo. W takim przypadku warto rozważyć stworzenie tymczasowego adresu poczty elektronicznej. To jednak jest już temat na oddzielny poradnik. Tymczasem daj znać, czy funkcja tworzenia i korzystania z aliasów w Gmailu przydaje się Tobie prywatnie lub służbowo. Podziel się opinią w komentarzu.