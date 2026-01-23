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Chińczycy poprawili iPhone'a Air. Najcieńszy smartfon Apple jednak jest w stanie pomieścić gniazdo na kartę SIM

Piotr Piwowarczyk | 23-01-2026 17:00 |

Chińczycy poprawili iPhone'a Air. Najcieńszy smartfon Apple jednak jest w stanie pomieścić gniazdo na kartę SIMApple iPhone Air to zdecydowanie najbardziej kontrowersyjny smartfon amerykańskiego giganta. O ile okrojony model 16e jeszcze broni się jeszcze w miarę rozsądną ceną (jak na sprzęt z iOS), tak dla wielu osób zakup wariantu Air jest zwyczajnie pozbawiony sensu, bowiem oferuje tylko cienką obudowę, za to ma tylko jeden aparat i słabiutką baterię. Co więcej, na pokładzie nie znajdziemy tu nawet fizycznego gniazda na kartę SIM, choć... akurat to da się naprawić.

Przerobiony iPhone Air podobno bez problemu obsługuje transmisję danych mobilnych 5G, a co jeszcze bardziej imponujące, nadaj zachowuje klasę ochrony IP68. Jak więc widać, dla chętnego nic trudnego.

Chińczycy poprawili iPhone'a Air. Najcieńszy smartfon Apple jednak jest w stanie pomieścić gniazdo na kartę SIM [1]

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W sieci pojawiły się zaskakujące informacje nt. specjalnej wersji iPhone'a Air. Okazuje się, że w Chinach udało się zmodyfikować tego smartfona i dodać do niego fizycznego gniazdo na kartę SIM, które trafiło tuż obok portu USB-C. Informacje na temat tego projektu są niejasne, ale podobno został on zaoferowany przez sklep z elektroniką na targu Huaqiangbei w Shenzhen. Jak można było się spodziewać, modyfikacja wymagała kilku sprytnych rozwiązań oszczędzających miejsce. Rzekomo konieczne było zastąpienie oryginalnego silnika wibracyjnego Taptic Engine znacznie mniejszym modułem, który nadal zapewnia podstawowe efekty haptyczne.

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W sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiają telefon z kartą SIM China Telecom, natomiast na innej fotografii widać, jak telefon wykonuje połączenie. Przerobiony iPhone Air podobno bez problemu obsługuje transmisję danych mobilnych 5G, a co jeszcze bardziej imponujące, nadaj zachowuje klasę ochrony IP68. Jak więc widać, dla chętnego nic trudnego. Można rzecz jasna narzekać teraz na przesadną oszczędność ze strony Apple, choć podejrzewamy, że producent na pewno ma w zanadrzu oświadczenie wyjaśniające, dlaczego fizyczny slot na kartę SIM w tak cienkim smartfonie jednak nie jest dobrym pomysłem...

Chińczycy poprawili iPhone'a Air. Najcieńszy smartfon Apple jednak jest w stanie pomieścić gniazdo na kartę SIM [2]

Źródło: GSMarena, @UniverseIce
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