Starlink z opóźnieniami 20 ms. Globalny internet gotów na gaming?

Powoli realizuje się przedsięwzięcie spółki SpaceX polegające na połączeniu z Internetem wszystkich ludzi na całym świecie. Samo połączenie to jednak nie wszystko. Jakie gałęzie wspierać będzie projekt Elona Muska? Podczas ostatniej konferencji Satelite 2020, założyciel SpaceX ujawnił kilka nowych szczegółów dotyczących projektu Starlink. Według Muska Starlink powinien generować opóźnienia na poziomie około 20 ms, co - jak twierdzi - ma wystarczyć przy gamingu nawet na szczeblu e-sportowym. Oczywiście niektórzy profesjonalni (i w sumie nie tylko) gracze mogą argumentować, że 20 ms to poziom wciąż zbyt wysoki, aby pozwolił organizować profesjonalne turnieje. Gaming to jednak jedna z możliwości, która póki co nie jest priorytetem, choć wszystko przed nami.

Jak zapewnia marka Starlink, globalny internet będzie miał 20 ms opóźnienia i będzie dzięki temu gotowy, by zająć się obsługą gier sieciowych czy też ich streamingiem. Granie sieciowe jest więc możliwe, ale nie jest to priorytet.

Musk nie zdradził z jakim rodzajem przepustowości zapewnianej przez Starlink będziemy mieć do czynienia, ale powiedział, że osoby korzystające z tego globalnego internetu będą mogły oglądać filmy w wysokiej rozdzielczości, grać w gry i robić „wszystkie te rzeczy, które chcemy robić bez zauważalnego opóźnienia". Musk dodał również, że Starlink ma na celu przede wszystkim podłączenie do sieci ludzi mieszkających na obszarach wiejskich i jako że został zaprojektowany z myślą o tym właśnie aspekcie, nie powinien stanowić zagrożenia dla obecnych dostawców usług internetowych.

Jak działać będzie sieć Starlink? 7 tysięcy finalnych satelitów umieszczonych będzie na niskiej orbicie okołoziemskiej. Daje to kilka korzyści w porównaniu z tradycyjnymi satelitami komunikacyjnymi. Z jednej strony mogą być chociażby znacznie mniejsze i tańsze, a z drugiej oferowane przez nie prędkości będą znacznie szybsze przy bardzo niskim opóźnieniu (czego spodziewano się już od dawna, a co własnie zostało potwierdzone przez Elona Muska). Trzeba wiedzieć, że we wspomnianej branży namnożyło się już sporo konkurencji. Nie jest to już tylko BlueOrigin Jeffa Bezosa, ale także Telesat czy OneWeb.



Pełny zapis wideo z konferencji wideo Satelite 2020.

Źródło: TweakTown