Pornhub Premium za darmo dla wszystkich do 24 kwietnia

Zaledwie kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy Francji, Włoch oraz Hiszpanii mogą skorzystać z darmowego dostępu do serwisu Pornhub, a konkretnie jego części z materiałami Premium. Usługodawca chce w ten sposób wyciągnąć do swoich obecnych oraz przyszłych klientów pomocną dłoń. W tym trudnym czasie rozrywka niezależnie od formy, może być bowiem pomocna. Rozprzestrzeniającą się pandemia wpłynęła najwyraźniej również na rzeczony serwis, który stoi otworem przed klientami z całego świata. Tym samym gigant pikantnej branży dołącza do grona usług, które postanowiły wesprzeć walkę z koronawirusem w dość nietypowy sposób. Warto jednak wspomnieć, że w grę wchodzi również wsparcie finansowe dla aktorów.

Pornhub informuje, iż od dziś do 24 kwietnia włącznie obecni oraz nowi klienci usługi mogą korzystać z konta Premium zupełnie za darmo. Wcześniej dotyczyło to jedynie mieszkańców Włoch, Hiszpanii oraz Francji.

Pornhub to serwis jak każdy inny. Różnicą w stosunku do pozostałych jest kontent, który jest dość osobliwy, a nawet „nieco” pikantny. Nie oceniam, gdyż każdy sam wybiera idealną dla siebie formę rozrywki. Ta ma za zadanie zabić czas wolny i w niezależnie od tego, czy mówimy o Netflixie, HBO GO, czy Porhubie, zwyczajnie się to udaje. Nie inaczej jest z tytułowym serwisem, który dostarcza materiały wideo do mieszkańców na całym świecie. Oczywiście, podobnie jak w przypadku innych firm, tutaj również można wybierać pomiędzy kontem darmowym z reklamami oraz ograniczeniami a wersją Premium. Ta daje dostęp do ekskluzywnych materiałów niedostępnych dla użytkowników darmowych. W grę wchodzi również wyższa rozdzielczość.

Corey Price, wiceprezes Pornhub, tłumaczy, że ponieważ prawie miliard ludzi na całym świecie cierpi niewygody z powodu pandemii koronawirusa, usługodawca chce pomóc, udostępniając za darmo dostęp do materiałów Premium. Ma to sens, ale Pornhub należy pochwalić za coś jeszcze. Okazuje się, że gigant branży rozrywkowej przekaże aż 85 proc. dochodów ze sprzedaży swoich filmów aktorom, którzy musieli przerwać swoją pracę z uwagi na zagrożenie zarażeniem COVID-19. Wygląda to na bardzo dobry przykład wspierania własnego biznesu i dbania o pracowników, którzy, jakby nie patrzeć, generują przychody.

Źródło: Pornhub