Internet domowy LTE - oferty polskich operatorów na maj 2020

Dostęp do internetu jest dziś tak powszechny, jak nigdy wcześniej. Mało tego, możemy swobodnie wybierać pomiędzy różnymi sposobami jego uzyskania. Najstabilniejszymi i najwygodniejszymi w rozwiązaniach domowych są oczywiście oferty „na kablu” dostarczane przez operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców telewizji kablowej. Tutaj również panuje podział na tradycyjne łącze oraz to światłowodowe. Niestety, nie wszędzie skorzystamy z tego typu udogodnień. Dla wielu jedyną rozsądną metodą na dostęp do sieci są dane komórkowe. Mapy zasięgów operatorów odnoszące się do technologii LTE prezentują rozległą dostępność tejże formy komunikacji. Natomiast wybranie odpowiedniej dla siebie oferty nie jest rzeczą prostą. Postanowiłem nieco ułatwić Wam tę czynność i przygotowałem zestawienie dostępnych ofert Internetu domowego LTE w abonamencie oraz w wariantach przedpłaconych, czyli popularnych prepaidach.

Czasy pandemii wymuszają na nas pracę zdalną, w której niezbędny może okazać się dostęp do internetu domowego LTE. Dlatego też sprawdziłem najpopularniejsze na polskim rynku oferty i przygotowałem dla Was zestawienie, które z pewnością ułatwi wybór odpowiedniej opcji. Poniższe oferty przedstawiają stan na dzień 6 maja 2020.

Nie ukrywam, że idealnym wręcz rozwiązaniem jest światłowód. W zamian za stałą miesięczną opłatę oraz określone czasowo zobowiązanie do korzystania z oferty danego usługodawcy, otrzymujemy stabilne, niekiedy piekielnie szybkie łącze internetowe. Owszem, jest ono nieco droższe od tradycyjnego kabla, jednak uważam, że w tym konkretnym przypadku naprawdę warto jest dopłacić. Jak już wcześniej wspomniałem, nie wszędzie istnieje możliwość podłączenia światłowodu. Ba, w wielu lokalizacjach marzeniem pozostaje nawet usługa realizowana tradycyjnie „po kablu”. Znam to z autopsji, gdyż w moim miejscu zamieszkania jestem skazany na jednego dostawcę, którego usługi realizowane są w naganny sposób. Z tego też powodu, chętnie sięgam po opcje takie jak internet domowy LTE.

Internet domowy LTE nie jest idealny. Uzyskiwane prędkości oraz stabilność całej sieci uzależnione są od miejsca korzystania z usługi, oraz od warunków atmosferycznych. Nie bez znaczenia jest także umiejscowienie routera. Niektórych mogą odstraszać limity prędkości pobierania i wysyłania oraz ograniczenia w liczbie przesyłanych w danym miesiącu megabajtów. Czynniki te wyglądają nieco inaczej w przypadku każdego operatora, przez co dość ciężko jest zestawić ze sobą propozycje poszczególnych telekomów. Mimo to postanowiłem spróbować i co więcej — starałem się zasięgać opinii użytkowników danego rozwiązania, kiedy tylko było to możliwe. Choć były to raczej subiektywne oceny, warto mieć świadomość tego, jak klienci postrzegają wybrany przez siebie produkt.