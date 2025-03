Intergalactic: The Heretic Prophet - Nowa gra od Naughty Dog oficjalnie zapowiedziana na gali The Game Awards

Podczas gali The Game Awards, studio Naughty Dog zaprezentowało komputerową wersję gry The Last of Us: Part II Remastered. Gdy już sądziliśmy, że to wszystko co firma ma do pokazania, otrzymaliśmy niespodziewanie pierwszą zajawkę kompletnie nowego projektu o nazwie Intergalactic: The Heretic Prophet. To nowa marka w portfolio Naughty Dog i w przeciwieństwie do poprzednich, tym razem twórcy zabiorą nas w kosmiczne klimaty i w daleką przyszłość. Co mówi o grze Neil Druckmann? Więcej w poniższym materiale.

Studio Naughty Dog ogłosiło swój najnowszy projekt. To gra Intergalactic: The Heretic Prophet, która zabierze nas w odległy kosmos.

Intergalactic: The Heretic Prophet będzie grą osadzoną w dalekiej przyszłości i w równie dalekim kosmosie. Wcielamy się w bohaterkę o imieniu Jordan A. Mun, określaną jako niebezpieczną łowczynię nagród. Przygoda z kolei odbędzie się na planecie Sempiria, z którą kontakt urwał się 600 lat przed wydarzeniami z gry. Twórcy opisują, iż każda osoba, która próbowała odkryć tajemnice owej planety, zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Protagonistka gry otrzyma wyjątkowe zlecenie, w wyniku którego również trafi na Sempirię. Jordan A. Mun będzie musiała wykorzystać wszystkie swoje umiejętności oraz spryt, by odkryć tajemnicę planety oraz być pierwszą osobą od przeszło 600 lat, której faktycznie uda się opuścić orbitę Sempirii.

Naughty Dog nie chce zdradzać nic więcej na temat głównej fabuły gry. Developerzy zdradzają jednak, że jest to najbardziej ambitny projekt, czerpiący z dotychczasowego doświadczenia studia w kreowaniu interesujących postaci w połączeniu z emocjonalną głębią fabularną. Zwiastun okraszony jest wpadającą w ucho ścieżką dźwiękową, która zapewne będzie istotnym elementem całej gry. Za kompozycję muzyczną odpowiadać będzie Trent Reznor oraz Atticus Ross. Ponadto już pierwszy trailer Intergalactic: The Heretic Prophet potwierdza olbrzymią dbałość o szczegóły i detale otoczenia czy postaci. Warto podkreślić, iż cały materiał nie jest pre-renderowany, a działający w czasie rzeczywistym na silniku gry. Obecnie gra powstaje z myślą o konsoli PlayStation 5, jednak nie otrzymaliśmy żadnych szczegółów nawet o przybliżonym terminie premiery produkcji.

Źródło: Naughty Dog, Sony