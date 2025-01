Intel zaprezentował procesory Meteor Lake PS i Raptor Lake PS. Ich głównym przeznaczeniem jest platforma Intel Edge

Nowe procesory Intela to propozycje z segmentu embedded. Znalazły się wśród nich jednostki Meteor Lake PS oraz Raptor Lake PS. Łącznie w ofercie pojawi się 19 różnie pozycjonowanych procesorów tego typu. Obie serie znajdą swoje zastosowanie przede wszystkim w platformie Intel Edge, która jest wykorzystywana do obliczeń z tak zwanego "brzegu sieci", a także w niektórych zastosowaniach zakładających wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Jednostki Meteor Lake PS są pod względem specyfikacji bardzo zbliżone do procesorów Meteor Lake przeznaczonych dla rynku konsumenckich laptopów, ale działają na podstawce LGA. Podzielono je na dwie kategorie, których wyróżnikiem jest bazowe TDP: 45 W i 15 W. W obu znajdują się procesory o zróżnicowanej wydajności. Najwyżej pozycjonowany model, czyli Intel Core Ultra 7 165HL, oferuje łącznie 16 rdzeni i obsługę 22 wątków. Jego bazowe taktowanie to 3,1 GHz, zaś taktowanie Boost 5,0 GHz. Oferuje także 24 MB cache L3 i kontroler pamięci DDR5-5600. Najniżej pozycjonowany jest oczywiście procesor Intel Core Ultra 3 105UL, który cechuje się 8 rdzeniami i obsługą 10 wątków. Jego taktowanie bazowe wynosi 2,7 GHz, zaś taktowanie Boost 4,2 GHz. Można liczyć także na 10 MB cache L3 i taki sam kontroler pamięci DDR5-5600. Procesory Meteor Lake PS z wyższej kategorii TDP posiadają zintegrowane układy graficzne Intel ARC GPU. Niższa kategoria TDP to z kolei układy Intel Graphics.

Intel Core Ultra 7 165HL Intel Core Ultra 7 155HL Intel Core Ultra 5 135HL Intel Core Ultra 5 125HL Seria Meteor Lake PS Meteor Lake PS Meteor Lake PS Meteor Lake PS Rdzenie / wątki 16C / 22T 16C/ 22T 14C / 18T 14C / 18T Konfiguracja rdzeni (P+E+LPE) 6+8+2 6+8+2 4+8+2 4+8+2 Taktowanie P-Core

bazowe / Boost 3,1 GHz / 5,0 GHz 3,0 GHz / 4,8 GHz 3,2 GHz / 4,6 GHz 3,0 GHz / 4,5 GHz Taktowanie E-Core

bazowe / Boost 1,9 GHz / 3,8 GHz 1,9 GHz / 3,8 GHz 2,3 GHz / 3,6 GHz 2,0 GHz / 3,6 GHz Układ iGPU Intel ARC GPU

128 EU Intel ARC GPU

128 EU Intel ARC GPU

128 EU Intel ARC GPU

112 EU Cache L3 24 MB 24 MB 18 MB 18 MB Kontroler RAM DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 TDP bazowe / maksymalne 45 W / 65 W 45 W / 65 W 45 W / 65 W 45 W / 65 W

Intel Core

Ultra 7 165UL Intel Core

Ultra 7 155UL Intel Core

Ultra 5 135UL Intel Core

Ultra 5 125UL Intel Core

Ultra 3 105UL Seria Meteor Lake PS Meteor Lake PS Meteor Lake PS Meteor Lake PS Meteor Lake PS Rdzenie / wątki 12C / 14T 12C / 14T 12C / 14T 12C / 14T 8C / 10T Konfiguracja rdzeni (P+E+LPE) 2+8+2 2+8+2 2+8+2 2+8+2 2+4+2 Taktowanie

P-core

bazowe / Boost 2,7 GHz / 4,9 GHz 2,7 GHz / 4,8 GHz 2,7 GHz / 4,4 GHz 2,7 GHz / 4,3 GHz 2,7 GHz / 4,2 GHz Taktowanie

E-core

bazowe / Boost 1,2 GHz / 3,8 GHz 1,2 GHz / 3,8 GHz 1,1 GHz / 3,6 GHz 0,8 GHz / 3,6 GHz 1,0 GHz / 3,5 GHz Układ iGPU Intel Graphics

64 EU Intel Graphics

64 EU Intel Graphics

64 EU Intel Graphics

64 EU Intel Graphics

48 EU Cache L3 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 10 MB Kontroler RAM DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 TDP bazowe / maksymalne 15 W / 28 W 15 W / 28 W 15 W / 28 W 15 W / 28 W 15 W / 28 W

Intel Core 7 160HL Intel Core 7 150HL Intel Core 5 130HL Intel Core 5 120HL Intel Core 3 100HL Seria Raptor Lake PS Raptor Lake PS Raptor Lake PS Raptor Lake PS Raptor Lake PS Rdzenie / wątki 14C / 20T 14C / 20T 12C / 16T 12C / 16T 8C / 12T Konfiguracja rdzeni (P+E) 6+8 6+8 4+8 4+8 4+4 Taktowanie

P-Core

bazowe / Boost 2,9 GHz / 5,2 GHz 2,9 GHz / 5,0 GHz 3,3 GHz / 4,8 GHz 3,2 GHz / 4,7 GHz 2,6 GHz / 4,6 GHz Taktowanie

E-Core

bazowe / Boost 1,8 GHz / 4,0 GHz 1,8 GHz / 3,7 GHz 2,1 GHz / 3,6 GHz 1,9 GHz / 3,5 GHz 1,5 GHz / 3,4 GHz Układ iGPU Intel Graphics

96 EU Intel Graphics

96 EU Intel Graphics

80 EU Intel Graphics

80 EU Intel Graphics

48 EU Cache L3 24 MB 24 MB 18 MB 18 MB 12 MB Kontroler RAM DDR5-5200

DDR4-3200 DDR5-5200

DDR4-3200 DDR5-5200

DDR4-3200 DDR5-5200

DDR4-3200 DDR5-5200

DDR4-3200 TDP bazowe / maksymalne 45 W / 65 W 45 W / 65 W 45 W / 65 W 45 W / 65 W 45 W / 65 W

Intel Core 7 160UL Intel Core 7 150UL Intel Core 5 130UL Intel Core 5 120UL Intel Core 3 100UL Seria Raptor Lake PS Raptor Lake PS Raptor Lake PS Raptor Lake PS Raptor Lake PS Rdzenie / wątki 10C / 12T 10C / 12T 10C / 12T 10C / 12T 6C / 8T Konfiguracja rdzeni (P+E) 2+8 2+8 2+8 2+8 2+4 Taktowanie

P-core

bazowe / Boost 2,7 GHz / 5,2 GHz 2,6 GHz / 5,0 GHz 2,5 GHz / 4,7 GHz 2,5 GHz / 4,6 GHz 2,5 GHz / 4,5 GHz Taktowanie

E-core

bazowe / Boost 1,3 GHz / 3,9 GHz 1,2 GHz / 3,7 GHz 1,2 GHz / 3,5 GHz 0,9 GHz / 3,4 GHz 0,9 GHz / 3,3 GHz Układ iGPU Intel Graphics

96 EU Intel Graphics

96 EU Intel Graphics

80 EU Intel Graphics

80 EU Intel Graphics

64 EU Cache L3 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 10 MB Kontroler RAM DDR5-5200

DDR4-3200 DDR5-5200

DDR4-3200 DDR5-5200

DDR4-3200 DDR5-5200

DDR4-3200 DDR5-5200

DDR4-3200 TDP bazowe / maksymalne 15 W / 28 W 15 W / 28 W 15 W / 28 W 15 W / 28 W 15 W / 28 W

Procesory Raptor Lake PS odpowiadają pod względem specyfikacji mobilnym jednostkom Raptor Lake-H, choć stosują nowe nazewnictwo Intela. Tutaj także podzielono je na dwie kategorie TDP: 45 W i 15 W. Najlepszy jest Intel Core 7 160HL, który posiada 14 rdzeni i obsługuje 20 wątków. Bazowe taktowanie to w tym przypadku 2,9 GHz, a taktowanie Boost 5,2 GHz. Można też liczyć na 24 MB cache L3 i kontroler pamięci DDR5-5200 oraz DDR4-3200. Najniżej pozycjonowany jest z kolei Intel Core 3 100UL. W tym przypadku producent zdecydował się na zaledwie 6 rdzeni i obsługę 8 wątków. Taktowanie bazowe wynosi 2,5 GHz, zaś taktowanie Boost 4,5 GHz. Procesor posiada 10 MB cache L3 i posiada identyczny kontroler pamięci, czyli DDR5-5200 oraz DDR4-3200. W przeciwieństwie do Meteor Lake PS, jednostki z obu kategorii TDP posiadają zintegrowane układy graficzne Intel Graphics.

Źródło: Intel, WCCFTech