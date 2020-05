Intel Xe-HP nie będzie kartą graficzną przeznaczoną dla graczy

Targi CES w Las Vegas przyniosły kilka nowych informacji na temat możliwości pierwszej z dedykowanych kart graficznych Intela opartych na architekturze Xe. Mowa oczywiście o mobilnej wersji DG1 (Discrete Graphics 1), którego możliwości (opierając się oczywiście o wczesną wersję inżynieryjną bez optymalizacji sterowników) przedstawiono na przykładzie gry Destiny 2. Układ ten (podobnie jak Discrete Graphics 2) należą jednak do grupy tzw. Xe-LP, czyli w wolnym tłumaczeniu Low Power (o niskim poborze mocy). Oprócz tych układów Intel pracuje także nad innymi wersjami architektury Xe, określane jako odpowiednio Xe-HP oraz Xe HPC. O ile przy tym ostatnim byliśmy pewni, że nie trafi do graczy, o tyle wciąż zastanawiające było, czy GPU Xe-HP (High Power) trafią w postaci topowych kart do graczy. Raja Koduri rozwiał jednak wszelkie wątpliwości co do przeznaczenia układów Xe-HP.

Raja Koduri potwierdził, że karty graficzne Intel Xe-HP nie trafią na konsumencki rynek dla graczy. Będą to układy przygotowane z myślą o centrach danych,

Raja Koduri na swoim Twitterze potwierdził, iż układy graficzne Intel Xe-HP nie będą przygotowywane z myślą o graczach. Podobnie jak Xe HPC, także Xe-HP będą dostosowane głównie do centrów danych. Data premiery nadchodzących GPU bazujących na architekturze Xe pozostaje wciąż tajemnicą, jednak w ostatnich dniach w sieci opublikowano zdjęcie ogromnego wręcz rdzenia graficznego, który z pewnością trafi do topowych układów HPC i HP. Już wcześniejsze plotki sugerowały, iż największe układy Xe będą oferowały do 512 jednostek wykonawczych EU, wsparciem dla pamięci HBM2e oraz z TDP na poziomie do 500W.

Z wpisu Raji Koduriego jednak trudno wywnioskować cokolwiek konkretnego na temat kart graficznych dla graczy, oprócz bardzo ogólnego wpisu o rozumieniu potrzeb graczy. W przypadku laptopów spodziewamy się najpierw układu Intel DG1 z 96 jednostkami EU, natomiast desktopy powinny otrzymać tzw. Intel DG2, dotychczas nie pojawiły się jednak żadne konkretne informacje na temat specyfikacji Discrete Graphics 2. Nadal nie wiemy więc czego tak naprawdę oczekiwać po nadchodzących kartach Xe od Intela.

