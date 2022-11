Intel W790 - płyta główna dla chipów Sapphire Rapids trafiła do pierwszego sklepu. Debiut nowej platformy HEDT coraz bliżej

Intel od bardzo dawna nie zaoferował swoim klientom konkurencyjnej platformy z segmentu HEDT. Wszystko przez narastające problemy z układami Sapphire Rapids, które wedle najnowszych szacunków mają pojawić się dopiero w przyszłym roku. Wygląda jednak na to, że Niebiescy poradzili już sobie z najważniejszymi trudnościami i są na dobrej drodze do zaprezentowania nowej platformy. Pierwsza płyta główna W790 pojawiła się już nawet w ofercie pewnego sklepu.

Płyta główna W790 przeznaczona jest dla nadchodzących procesorów Intel Xeon o kodowej nazwie Sapphire Rapids, jednak niewykluczone, że zadziałają na niej również niedawno odkryte 34-rdzeniowe jednostki Raptor Lake-S.

Kanadyjski sprzedawca ATIC dodał do swojej oferty płytę główną SuperMicro X13SWA-TF opartą na układzie logiki W790. Jej cena to 1290 dolarów kanadyjskich (po przeliczeniu wychodzi ponad 4300 zł), jednak w tym momencie nie ma ona większego znaczenia - bardziej interesuje nas czysta specyfikacja. Jak wynika z opisu, platforma została wykonana w formacie E-ATX, posiada gniazdo LGA 4677, obsługuje do sześciu gniazd PCIe Gen 4 x16 (a więc nie ma mowy o Gen 5) i ma dwa porty LAN 10 Gbit.

Wydaje się niemal pewne, że omawiana płyta główna przeznaczona jest dla nadchodzących procesorów Intel Xeon o kodowej nazwie Sapphire Rapids, jednak niewykluczone, że zadziałają na niej również niedawno odkryte 34-rdzeniowe jednostki Raptor Lake-S (które również mogą być sprzedawane jako Xeony). Miałoby to sens, choćby ze względu na fakt, że wszystkie wspomniane procesory mają rdzenie oparte na mikroarchitekturze Golden Cove. Rzecz w tym, że Intel nadal jasno nie określił szczegółów dotyczących swojej nowej platformy. Musimy więc poczekać na konkretną zapowiedź ze strony producenta, by wiedzieć, czego w ogóle możemy się spodziewać. Premiera chipów ma się odbyć 10 stycznia 2023 roku.

Źródło: VideoCardz, Tom's Hardware