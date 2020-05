Intel Tiger Lake-U z taktowaniem 5 GHz odkryty w laptopie Dell

Od kilku miesięcy w sieci pojawiają się regularnie kolejne testy wydajności próbek inżynieryjnych procesorów Intela należących do 11 generacji Tiger Lake. Pierwsze jednostki będą układami niskonapięciowymi z serii U oraz Y, które będą przeznaczone dla ultrabooków, urządzeń konwertowalnych oraz małych komputerów pokroju Intel NUC. Jeszcze kilka dni temu pisaliśmy o postępie producenta w kontekście uzysku z 10 nm procesu technologicznego, co przełoży się na wyraźnie wyższe taktowania względem 10 generacji Ice Lake-U. Teraz w sieci odkryto ślady nowego laptopa Dell (najpewniej kolejna generacja XPS 13) z procesorem Intel Tiger Lake-U. Taktowanie procesora może być jednak pewnym zaskoczeniem w kontekście wyjątkowo wysokiego taktowania w trybie Turbo Boost 2.0.

W bazie programu 3DMark odkryto ślady laptopa marki Dell z procesorem Intel Tiger Lake-U. Układ cechuje się wysokim zegarem w trybie Turbo Boost 2.0, sięgającym 5 GHz.

Nie wiemy wciąż kiedy dokładnie Intel ujawni pierwsze procesory należące do 11 generacji Tiger Lake, jednak według nieoficjalnych doniesień jednostki te zostaną zaprezentowane na przełomie czerwca i lipca. Tymczasem w bazie programu 3DMark pojawił się nowy notebook firmy Dell, który został wyposażony w procesor Intel Tiger Lake-U. Sam CPU pojawiał się już wcześniej w testach, o czym świadczy znany już bazowy zegar wynoszący 2,3 GHz. Przy obecnej próbce, 3DMark identyfikuje także taktowanie w trybie Turbo Boost 2.0. Okazuje się ono zaskakująco wysokie, dochodzące do 5 GHz. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do 28 W układu Intel Core i7-1068NG7 (4,1 GHz).

Jeśli procesor rzeczywiście pracował z tak wysokim, maksymalnym zegarem, wówczas informacje o znaczącym poprawieniu uzysku z 10 nm litografii mogą okazać się prawdziwe. Według nowych informacji, seria Tiger Lake początkowo będzie dzielona na dwie sekcje: Tiger Lake-U z procesorami domyślnie pracującymi z TDP na poziomie 28 W (z możliwością obniżenia do 10 W lub 15 W) oraz Tiger Lake-Y z nominalnym TDP sięgającym 9 W. Jeśli wszystkie układy z linii U faktycznie będą pracować domyślnie z większym TDP, wówczas spodziewamy się zauważalnego wzrostu wydajności w stosunku do 10 generacji Ice Lake-U.

Źródło: TechPowerUp