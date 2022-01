Intel stawia na USA? Niebiescy zainwestują 20 miliardów dolarów w budowę nowych zakładów produkcyjnych w stanie Ohio

Sytuacja na rynku półprzewodników jest aktualnie bardzo nieciekawa i nawet najdrobniejsze elementy są zarówno drogie, jak i trudno dostępne. Producenci bardziej złożonych sprzętów muszą czekać przynajmniej po kilkanaście tygodni na dostawy. W efekcie finalnych produktów również jest bardzo mało w sklepach, a ich cena jest zawyżona względem tego do czego przywykliśmy. Mowa o kartach graficznych czy Raspberry Pi, ale przekłada się to również na rynek samochodów i wiele innych branż. Giganci dokładają więc wszelkich starań by zwiększyć swoje moce przerobowe, ale to wymaga czasu. Jedną z firm, która planuje wybudować nowe zakłady produkcyjne jest Intel. Mają one powstać w Stanach Zjednoczonych.

Nowe fabryki Intela w Ohio stworzą 3000 stałych miejsc pracy, a prócz tego 7000 tymczasowych przy konstrukcji obiektów, biur oraz linii montażowych.

Intel ogłosił w najnowszym komunikacie prasowym, że planuje wydać 20 miliardów dolarów (około 79,9 miliarda złotych) na stworzenie nowych zakładów produkcyjnych w stanie Ohio, USA. W mieście New Albany powstaną przynajmniej dwa FABy. Zajmą one obszar 1000 akrów, czyli nieco ponad 4 kilometrów kwadratowych i powinny być gotowe w 2025 roku. Zgodnie z zapewnieniami stworzą one 3000 nowych, stałych i dobrze płatnych miejsc pracy, a prócz tego 7000 tymczasowych przy konstrukcji obiektów, biur oraz linii montażowych.

Aby wesprzeć rozwój obszaru Intel zadeklarował zainwestować dodatkowe 100 milionów dolarów na partnerstwa z instytucjami edukacyjnymi w celu stworzenia bazy talentów i wzmocnienia programów badawczych w regionie. Całkowita wartość inwestycji w tym miejscu może wzrosnąć nawet do 100 miliardów dolarów (około 399,4 miliarda złotych) w ciągu następnych 10 lat. Pat Gelsinger, CEO Intela, powiedział, iż firma oczekuje, że będzie to największe miejsce produkcji krzemu na świecie. Warto też przypomnieć, że Niebiescy są już w końcowej fazie wykańczania nowego FABu w Irlandii, a prócz tego planują ogłoszenie lokalizacji dla budowy kolejnego zakładu produkcyjnego w Europie.

