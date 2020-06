Intel Rocket Lake-S - testy wydajności 8-rdzeniowego procesora

Niedawno w bazie benchmarku 3DMark pojawiła się pierwsza próbka inżynieryjna procesora Intel Rocket Lake-S, którą wyposażono w 6 fizycznych rdzeni oraz 12 wątków. W teście CPU układ wypadł jednak bez szału, osiągając poziom nieco wyższy od Intel Core i5-10400. Nie potrzeba było dużo czasu by w tym samym programie pojawił się nowy procesor 11 generacji. Odkryto bowiem ślady układu Intel Rocket Lake-S, tym razem wyposażonym w 8 rdzeni oraz 16 wątków. Powinien to być przedstawiciel najwyższej serii, biorąc pod uwagę informacje, według których nadchodząca generacja z racji przejścia na nową mikroarchitekturę Willow Cove będzie wyposażona maksymalnie w 8 rdzeni i 16 wątków. Jak sobie radzi nowa próbka inżynieryjna na tle obecnych 8-rdzeniowych układów Intel Comet Lake-S?

W bazie programu 3DMark Fire Strike odkryto nową próbkę inżynieryjną procesora Intel Rocket Lake-S, wyposażoną w 8 rdzeni i 16 wątków. Procesor obecnie jednak wypada nieco gorzej od Intel Core i7-10700.

W bazie programu 3DMark Fire Strike pojawiła się druga próbka inżynieryjna procesora należącego do 11 generacji Intel Rocket Lake-S. Tym razem jednak procesor wyposażono w 8 rdzeni i 16 wątków. Raportowane taktowanie bazowe wynosi 3,2 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo Boost 2.0 do maksymalnie 4,3 GHz. Nie są to specjalnie imponujące wyniki, jednak możemy mieć do czynienia z wersją energooszczędną (coś jak linia Core-T). Wynik procesora w teście CPU wynosi 18898 punktów i w porównaniu do Intel Core i7-10700 (z TDP 65 W) rezultat obecnie prezentuje się nieszczególnie atrakcyjnie. Dostępny obecnie Intel Core i7-10700 w tym samym teście jest w stanie wyciągnąć około 23-24 tysiące punktów.

Procesor Intel Rocket Lake-S w próbce inżynieryjnej wypada także dużo słabiej od AMD Ryzen 7 3700X, gdzie ten drugi osiąga średnio 26-27 tysięcy punktów w 3DMark Fire Strike. Oczywiście obecne gorsze wyniki nowych próbek inżynieryjnych mogą być powiązane z faktem, że to wciąż wczesne wersje o niższym zegarze. Niemniej jednak zarówno pierwszy jak i drugi test obu wersji inżynieryjnych procesorów Intel Rocket Lake-S nie dają nam satysfakcjonujących wyników i tak naprawdę nadal nie wiemy czego możemy oczekiwać po finalnych wersjach. Jak wspominaliśmy w poprzednim newsie, procesory Intel Rocket Lake-S zadebiutują najwcześniej w pierwszym kwartale 2021 roku. Przyniosą wsparcie m.in. dla PCIe 4.0 oraz Thunderbolt 4.

Źródło: VideoCardz, Twitter APISAK