Intel pracuje nad swoją odmianą 3D V-Cache. Na debiut rynkowy sprzętu z tą technologią trochę jednak jeszcze poczekamy

Podczas Intel Innovation 2023 nie tylko zaprezentowano nowe procesory i szczegóły na temat litografii Intel 4, ale odbyła się też także sesja Q&A z Patem Gelsingerem – CEO amerykańskiej firmy. W jej trakcie poruszono między innymi kwestię technologii 3D V-Cache, na którą mocno stawia aktualnie AMD. Okazuje się, że Intel także przygotowuje bazujący na niej sprzęt, ale na jego premierę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Technologia 3D V-Cache może w przyszłości trafić zarówno do konsumenckich, jak i profesjonalnych jednostek Intela. Nie stanie się to jednak w przypadku procesorów Meteor Lake.

W trakcie sesji Q&A padło bezpośrednie pytanie, czy w przyszłości Intel planuje implementację 3D V-Cache w swoim sprzęcie. Pat Gelsinger potwierdził to, ale zaznaczył, że podejście do tej technologii będzie się różniło od podejścia konkurencji. Jak twierdzi CEO Intela: „Kiedy odnosisz się do V-Cache, mówisz o bardzo specyficznej technologii, którą wytwarza TSMC we współpracy z niektórymi klientami. Oczywiście, my robimy to w odmienny sposób i ten konkretny typ technologii nie jest częścią procesorów Meteor Lake, ale znajduje się w naszych planach (…)” Jak twierdzi Pat Gelsinger, rozwiązanie to może trafić zarówno do zwykłych procesorów, jak i rozwiązań przeznaczonych do serwerów oraz obsługi AI.

Zatem choć Intel eksperymentuje z 3D V-Cache, to nie należy spodziewać się w najbliższym czasie debiutu sprzętu, który tę technologię wykorzystuje. Warto odnotować, że prawa do samego 3D V-Cache nie są wyłącznością AMD. Producentem tego typu rozwiązań jest TSMC, ale nie jest jasne, czy Intel zamierza w przyszłości skorzystać z usług tajwańskiej firmy, czy też wytwarzać tego typu sprzęt na własną rękę. Pewne jest to, że zastosowanie 3D V-Cache w procesorach AMD doprowadziło do radykalnego wzrostu wydajności tych jednostek w grach. Podobnie będzie zapewne w przypadku rozwiązania Intela, ale będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość zanim poznamy jakiekolwiek szczegóły.

Źródło: Tom's Hardware, WCCFTech