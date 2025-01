Intel potwierdza: desktopowe procesory Meteor Lake niebawem pojawią się na rynku

Od premiery desktopowych chipów Intel Alder Lake producent jedynie odświeża swoją ofertę. W końcu modele Raptor Lake przyniosły tylko nieznaczny wzrost wydajności, natomiast nadchodzące modele Raptor Lake Refresh będą wyróżniać się właściwie tylko wyższymi taktowaniami. Na szczęście już niebawem entuzjaści mogą mieć powody do upgrade'u swojego peceta. Wygląda na to, że Niebiescy w końcu dodadzą do swojej oferty desktopowe układy Meteor Lake.

Michelle Johnston Holthaus przyznała w wywiadzie dla PCWorld, że nowe desktopowe chipy Meteor Lake zmierzają na pecety. Raczej nie powinniśmy na nie zbyt długo czekać.

Jeszcze niedawno sporo plotkowało się o tych jednostkach. Początkowo myślano, że zaoferują nieco gorszą specyfikację od modeli Core 13. generacji (wiele wskazywało na maksymalną konfigurację rdzeni 6P+8E), a później nadeszły przecieki, jakoby gigant zrezygnował z ich wydania. Jak jednak wyjaśniła właśnie Michelle Johnston Holthaus (wiceprezes wykonawczy firmy Intel i dyrektor generalny Client Computing Group) w wywiadzie dla PCWorld, nowa generacja procesorów zmierza na pecety. I raczej nie powinniśmy na nią zbyt długo czekać.



PCWorld: Pozwól, że cię zapytam, czy pojawią się desktopowe chipy Meteor Lake?

MJH: Desktopowe wersje pojawią się w 2024 roku.

PCWorld: Więc potwierdzasz desktopowe Meteor Lake'i?

MJH: Tak.

PCWorld: Niezależnie od tego, czy powracacie do ery, w której będzie osobna rodzina procesorów do urządzeń mobilnych i osobna rodzina procesorów do komputerów stacjonarnych, czy nie, ale nie wydaje się, żeby tak było.

MJH: Tak nie jest. Chcę jednej rodziny procesorów od góry do dołu dla obu segmentów.

Oczywiście nie ulega wątpliwości, że "rok 2024" brzmi dosyć ogólnie. Nie wiemy zatem, czy chipy pojawią się na początku roku wraz z modelami Raptor Lake Refresh TDP 65 W, czy też może w kolejnych kwartałach, nieco bliżej premiery Arrow Lake'ów. Tak czy siak, wygląda na to, że Niebiescy mają ambitne plany na kolejne miesiące. Obok debiutu nowych chipów możemy spodziewać się także nowej podstawki LGA 1851, a co za tym idzie, zupełnie nowych płyt głównych prawdopodobnie kompatybilnych już wyłącznie z modułami DDR5. Liczymy, że w niedalekiej przyszłości dowiemy się nieco więcej o przyszłorocznych planach Intela.

Źródło: PCWorld, VideoCardz