Intel popełnił błąd na prezentacji procesorów Core 14. generacji, teraz prostuje specyfikacje

Jesteśmy już po testach wyczekiwanych procesorów Intel Core 14. generacji, które według wielu przyniosły ze sobą jedynie odświeżenie oferty z symbolicznym wzrostem wydajności. Tym bardziej w tej opinii postanowił nas utwierdzić sam amerykański producent chipów, gdyż mimo zapowiedzi wsparcia dla standardu Thunderbolt 5 okazuje się, że desktopowe jednostki CPU go nie otrzymały. Jak twierdzi Intel, na slajdach prezentacji wkradł się błąd.

Desktopowe jednostki Intel Core 14. generacji nie otrzymały zapowiadanego wsparcia dla standardu Thunderbolt 5. Amerykański producent chipów twierdzi, że na premierowych slajdach wkradł się błąd.

Jak mogliśmy zauważyć na premierowych slajdach podczas prezentacji Intela, zapowiadano, że wszystkie procesory 14. generacji miały wspierać standard Thunderbolt 5. Jak się jednak okazuje, desktopowe jednostki na premierę nie posiadały wspomnianego standardu, ograniczając się do starszego Thunderbolt 4. Producent zareagował i szybko zaktualizował swoje stanowisko: "Podczas gdy niektóre procesory z rodziny procesorów Intel Core 14. generacji będą obsługiwać Thunderbolt 5, to w szczególności procesory Intel Core 14. generacji przeznaczone do komputerów stacjonarnych nie będą go obsługiwać. Na premierze Intel Core 14. generacji błędnie napisano: Procesory Intel Core 14. generacji do komputerów stacjonarnych obsługują [...] nadchodzącą łączność przewodową Thunderbolt 5."

Zatem Intel tłumaczy sytuację błędem w prezentacji. Według aktualizacji dowiadujemy się, że niektóre jednostki nowej generacji, będą wspierały omawiany standard. Prawdopodobnie mowa tutaj o CPU przeznaczonych do wydajnych laptopów i notebooków. Warto również wspomnieć, że procesory z rodziny Meteor Lake (Intel Core Ultra) obsłużą Thunderbolt 5. Niemniej jednak pierwsze urządzenia z tym standardem powinny ukazać się na rynku dopiero w 2024 roku.

Źródło: Intel