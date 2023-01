Intel planuje wstrzymać dostawy nośników Optane SSD DC P4800X. To kolejny etap wygaszania marki Optane

W zeszłym roku informowaliśmy Was o zamknięciu przez Intela swojego działu pamięci Optane. Choć początkowo pierwsze produkty przygotowane we współpracy z firmą Micron były bardzo obiecujące, to jednak nośniki przez bardzo długi czas pozostawały jedynie drogą ciekawostką. Ostatecznie Micron sprzedał swoją fabrykę pamięci 3D i cała marka zaczęła być powoli wygaszana. Minie jednak jeszcze trochę czasu, nim Niebiescy "pozbędą" się wszystkich swoich produktów z oznaczeniem Optane.

Nośniki Intel Optane SSD DC P4800X zostały zapowiedziane niemal 6 lat temu - cykl życia tych produktów może więc robić wrażenie.

Intel właśnie poinformował swoich partnerów o możliwości złożenia ostatnich zamówień na dyski Optane SSD DC P4800X (wariant PCIe 3.0 x4) w wariantach 375 GB, 750 GB i 1,5 TB. Firmy współpracujące z Niebieskimi mają czas na decyzję do 30 maja, a ostatnie dostawy mają zostać zrealizowane do 30 września 2023 roku. Warto dodać, że modele Optane SSD DC P4800X zostały zapowiedziane niemal 6 lat temu - cykl życia tych produktów może więc robić wrażenie. Co ciekawe, wydaje się, że wersje w 2,5-calowym formacie U.2 nadal będą dostarczane, bowiem producent nie wspomniał konkretnie o tych modelach.

Produkty Optane wykorzystujące pamięć 3D XPoint cechują się ogromną wytrzymałością i znacząco przewyższają pod tym względem popularną pamięć 3D NAND. Popyt na dyski SSD Optane jest więc dość duży w centrach danych, i to pomimo ich wysokich cen. Mimo wszystko, raczej nie będzie wielką kontrowersją stwierdzenie, iż to właśnie zbyt wysokie ceny były przyczyną śmierci całej marki Optane. Dla niektórych cała technologia okazała się świetnym rozwiązaniem, jednak chyba każdy widzi, że świat poszedł w nieco innym kierunku.

