Intel Meteor Lake - informacje wskazują na zmianę projektu układu graficznego. Płytka tGPU w 3 nm dopiero w Arrow Lake

Od kilku dni w sieci pojawią się niepokojące informacje na temat procesorów 14. generacji Intel Meteor Lake, a ściślej mówiąc płytki z układem graficznym (tGPU), opartym na architekturze Xe-LPG. Według doniesień sprzed kilku dni, masowa produkcja układu w litografii TSMC N3 miałaby zostać opóźniona aż do końca 2023 roku. Kolejne źródła wskazują natomiast, ze taka zmiana planów może wpłynąć na procesory Meteor Lake, których układ tGPU będzie miał inną budowę niż wcześniej zakładano.

Według nieoficjalnych informacji, układ graficzny w procesorach Intel Meteor Lake będzie znacząco odbiegał od dotychczasowego projektu. Producent miałby porzucić proces TSMC N3 na rzecz N5, a także zmniejszyć liczbę bloków EU - ze 192 do 128. Dopiero Arrow Lake ma prezentować to, co wcześniej obiecywano dla generacji Meteor Lake.

Według użytkownika Twittera @OneRaichu, który powołuje się na własne źródła, procesory 14. generacji Intel Meteor Lake nie będą posiadały żadnych kafelków wytworzonych w procesie TSMC N3. Intel ma wykorzystać własny proces Intel 4 do produkcji głównego bloku obliczeniowego, natomiast pozostałe płytki skorzystają z litografii TSMC N5. Ma to również dotyczyć układu graficznego, co wpłynie także na jego budowę i specyfikację.

According to my source, I just to say Meteor lake should not have any N3 parts.

It should be the story of Lunar and arrow. https://t.co/52yeLvBJSN — Raichu (@OneRaichu) August 5, 2022

Jeśli informacje się potwierdzą, układ tGPU nie będzie wyposażony w 192 bloki EU, a co najwyżej 128. Z pewnością wpłynie to na niższą, niż zakładano początkowo, wydajność. Wykorzystanie litografii TSMC N3 pod koniec przyszłego roku powoduje, że pierwotny projekt tGPU ze 192 blokami EU trafi dopiero do kolejnej generacji Arrow Lake. Należy jeszcze podkreślić, że tGPU ze 128 blokami EU ma dotyczyć wyłącznie mobilnych procesorów. W przypadku desktopów, budowa układów Meteor Lake będzie odmienna, bowiem tam układ graficzny (64 EU) ma zostać zintegrowany z SoC.

It seems this is true, mobile went 192 N3 to 128 N5 class

DT stays 64 on SoC chip https://t.co/aOmSSi8e0D — davidbepo (no to war) (@davidbepo) August 5, 2022

Źródło: WCCFTech, Twitter @OneRaichu, Twitter @davidbepo