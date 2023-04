Intel H610 - powstanie więcej budżetowych płyt głównych obsługujących pamięci DDR5

Niedawno zadebiutowały pierwsze płyty główne z chipsetami Intel 700. Fakt faktem nie różnią się one zbyt wiele od wcześniejszych modeli z serii 600, jednak ich premiera nieco zmienia sytuację na rynku i wpływa na plany producentów. Co ciekawe, choć pojawiły się już konstrukcje bazujące na układach logiki Z790 czy B760, to jednak nic nie zapowiada by w bliskiej przyszłości pojawił się układ mający zastąpić chipset H610. Producenci płyt głównych nadal mają co do niego plany.

Firmy tworzące nowe płyty głowne podobno decydują się teraz na tworzenie większej liczby modeli H610 obsługujących pamięci DDR5. Takie posunięcie może mieć sporo sensu z uwagi na fakt, że najwolniejsze moduły nowej generacji zdążyło ostatnio mocno potanieć.

Jeszcze niedawno informowaliśmy Was o ograniczonej produkcji płyt głównych z chipsetami B660 czy Z690. Informacje te zdaje się potwierdzać serwis Expreview, który dodaje, że niniejsze rozporządzenie nie dotyczy podstawowego chipsetu H610, który nie ma żadnego następcy. W związku z tym firmy tworzące nowe platformy podobno decydują się teraz na tworzenie większej liczby modeli H610 obsługujących pamięci DDR5. Takie posunięcie może mieć sporo sensu z uwagi na fakt, że najwolniejsze moduły nowej generacji zdążyło ostatnio mocno potanieć.

Warto zwrócić uwagę, że najtańsze zestawy DDR5 o pojemności 32 GB (2x 16 GB) są dziś dostępne w Polsce w cenie ok. 450 zł. Co więcej, serwis VideoCardz zauważa, że te same zestawy pamięci kosztowały nawet do trzech razy więcej w styczniu ubiegłego roku, choć oczywiście DDR4 nadal pozostają zauważalnie tańsze. Z obecnych obniżek skorzystać mogą więc wszyscy - także ci, którzy planują budowę komputera opartego na platformie AMD AM5. Ciekawi więc jesteśmy, jak w najbliższych miesiącach będzie przedstawiać się sytuacja na rynku.

Źródło: VideoCardz, Expreview