Procesory Intel Core Ultra 200K dalej sprzedają się mizernie. AMD wygryzło konkurencję u dużego niemieckiego sprzedawcy

Mindfactory to jeden z nielicznych sprzedawców na świecie, który otwarcie dzieli się swoimi wynikami sprzedaży. Dzięki temu możliwe jest częściowe zweryfikowanie trendów panujących na rynku procesorów i kart graficznych. Jak jednak wynika z tych danych, sprzedaż procesorów Intela nadal utrzymuje się na zbliżonym poziomie, co jeszcze pół roku temu. Innymi słowy, seria Intel Core Ultra 200K z rodziny Arrow Lake wciąż dumnie zalega na sklepowych półkach.

Procesory Intel Core Ultra 200K z rodziny Arrow Lake wciąż dumnie zalegają na sklepowych półkach, nie znajdując większego zainteresowania wśród klientów. Tymczasem AMD zdominowało wyniki sprzedaży w Mindfactory.

Choć Mindfactory miało w ostatnim czasie drobne perturbacje, to ostatecznie wyszło na prostą (czego niestety nie można powiedzieć o EKWB) i ponownie dostarcza szczegółowych danych dotyczących sprzedaży procesorów. Jak się okazuje, AMD ponownie zdominowało wyniki, osiągając w 19. tygodniu 2025 roku sprzedaż na poziomie 1130 sztuk, co stanowi aż 91,13% całkowitej liczby sprzedanych procesorów. Najchętniej wybieranym modelem był gamingowy Ryzen 7 9800X3D, który znalazł 180 nabywców. Dla porównania procesorów Intela sprzedało się zaledwie 110 sztuk, z czego wszystkie pochodziły wyłącznie z 12. i 14. generacji.

Zatem mówimy tutaj o niezmiennej, wręcz stagnacyjnej sytuacji dla procesorów z najnowszej generacji Intel Core Ultra 200K, które już tydzień po premierze notowały zerowe zainteresowanie klientów. Dane sprzedażowe z Mindfactory ujawniają również, że ponad 20 pierwszych miejsc w rankingu sprzedaży należy do procesorów AMD. Co więcej, 840 sprzedanych jednostek wykorzystuje podstawkę AM5, a kolejne 290 starszy już socket AM4. Tym samym nawet martwa platforma AMD osiąga lepsze wyniki niż cała oferta Intela. Z perspektywy firmy z Santa Clara trudno mówić o optymizmie, zwłaszcza gdy ich najlepiej sprzedającym się modelem pozostaje budżetowy Core i3-12100F. Warto jednak pamiętać, że mówimy tutaj o wycinku europejskiego rynku, choć z pewnością daje nam to pewien pogląd na trendy panujące obecnie w branży.

CPU Retail Sales Week 19 (mf)

No Arrow Lakes sold



ℹ️ Units

AMD: 1130 units sold, 91.13%, ASP: 305

Intel: 110, 8.87%, ASP: 231



ℹ️ Revenue

AMD: 344169, 93.13%

Intel: 25370, 6.87%



ℹ️ By socket

[AM5] => 840

[AM4] => 290

[1700] => 110 pic.twitter.com/Kuhkbt9dgk — TechEpiphany (@TechEpiphanyYT) May 18, 2025

Źródło: WCCFTech, X (@TechEpiphanyYT)