Intel Core i5-10400 nawet do 45% szybszy od Core i5-9400F

Nadchodzące procesory Intel Core 10. generacji zaoferują technologię Hyper-Threading właściwie w każdym segmencie. Spodziewamy się więc, że tegoroczne układy w wielu testach wypadną zauważalnie lepiej od swoich poprzedników, a przy okazji liczymy też na ciekawe pojedynki z bezpośrednimi rywalami ze stajni AMD. Dla przeciętnego gracza najlepiej zapowiada się 6-rdzeniowy/12-wątkowy model Core i5-10400, który na papierze zaoferuje prawie to samo, co niegdyś flagowy Core i7-8700 czy obecnie hitowy Ryzen 5 3600. Jeden z użytkowników forum ChipHell jest już w posiadaniu omawianego procesora i postanowił podzielić się ze światem jego ogólnymi wynikami wydajności. Jak Comet Lake wypada na tle swojego poprzednika bez HT?

Choć możemy śmiać się z Intela za przestarzałą architekturę czy wysokie temperatury, to jednak wszystko wskazuje na to, że Core i5-10400 będzie bardzo atrakcyjnym wyborem w średniej półce.

Intel Core i5-10400 cechuje się bazowym taktowaniem 2,9 GHz, ale w określonych sytuacjach przyspieszy nawet do 4,3 GHz. Układ został porównany do zeszłorocznego 6-wątkowego modelu i5-9400F, który rozpędza się maksymalnie do 4,1 GHz i jest pozbawiony wbudowanej grafiki. Oba procesory zostały przetestowane w programach CPU-Z, Cinebench R15 i R20 oraz Super Pi. Jak można było się spodziewać, przewaga Comet Lake'a w sprawdzianach jednego rdzenia jest niewielka i sięga ok. 5%. Można podejrzewać, że wynika ona z nieco wyższego taktowania.

Core i5-10400 rozwija jednak skrzydła w zastosowaniach wielordzeniowych - nadchodzący układ spisuje się w nich lepiej średnio o 40%, co w gruncie rzeczy nie powinno dziwić, bo w końcu porównujemy procesor 12-wątkowy z 6-wątkowym. Jeśli dodamy do powyższego zestawienia Ryzena 5 3600, okazuje się, że jednostka AMD jest tylko nieznacznie lepsza, ale trzeba mieć na uwadze, że to tylko benchmarki - w praktyce może być różnie. Co jednak najistotniejsze, Comet Lake powinien zastąpić na rynku model i5-9400(F) w podobnej cenie (184 dolary). Choć więc możemy śmiać się z Intela za przestarzałą architekturę czy wysokie temperatury, to jednak wszystko wskazuje na to, że i5-10400 będzie bardzo atrakcyjnym wyborem w średniej półce. Kluczowa może jednak okazać się cena płyt głównych LGA 1200.

Źródło: VideoCardz